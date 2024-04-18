Приберуть рекламу і не тільки. 10 корисних розширень Safari для iPhone, iPad та Mac

Колись Safari здавався трохи примітивним у порівнянні з іншими браузерами, такими як Chrome. Однак з часом Apple додала безліч можливостей та програм для оптимізації Safari.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: 9to5Mac, Medium.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про корисні розширення Safari для пристроїв iPhone, iPad та Mac

PiPifier

Picture-in-Picture - чудове розширення для перегляду відео в компактному вікні.

Якщо вам потрібно зосередитись на іншій вкладці, то встежити за тим, що відбувається у відео, стає складно. Piper вирішує цю проблему, дозволяючи вам відкрити компактне відеовікно, яке залишається поверх решти всіх вікон, щоб ви могли продовжити перегляд.

PiPifier (фото: Medium)

Grammarly

Grammarly - всесвітньо відомий сервіс, що завоював популярність і зберігає лідируючі позиції. Це більше, ніж просто програма перевірки правопису.

Розширення пропонує настільні додатки, але якщо вам потрібно використовувати їх тільки у Safari, ви можете встановити його там. Після встановлення Grammarly автоматично перевіряє текст, що вводиться, виправляє друкарські та орфографічні помилки, а також покращує граматику та інші аспекти тексту.

Grammarly (фото: Medium)

1Password

1Password - це зручний сервіс, який допомагає вам безпечно зберігати всі ваші паролі та керувати ними, спрощуючи доступ до ваших облікових записів. Він не тільки відстежує всі ваші паролі, але й автоматично генерує надійні на вимогу.

З його допомогою вам не доведеться вигадувати та запам'ятовувати складні паролі. Розширення захищає всі ваші конфіденційні дані, і ви повинні запам'ятати тільки один основний пароль.

До речі, 1Password пропонує настільний додаток для Mac. Він також доступний в інших операційних системах і пристроях, що дозволяє використовувати один обліковий запис 1Password на всіх ваших пристроях. Якщо вам зручно використовувати 1Password тільки в Safari, ви можете встановити його розширення та не використовувати настільний додаток.

1Password (фото: Medium)

Save to Pocket

Save to Pocket - зручне розширення, що дозволяє зберігати статті чи відео для подальшого читання чи перегляду. Pocket є безкоштовним, але з преміальним планом ви отримуєте більше функцій, таких як доступ до вашої постійної бібліотеки, де зберігається весь ваш контент.

Преміум-версія також підтримує тегування, необмежене виділення тексту та повнотекстовий пошук, що робить роботу з розширенням ще більш зручною та ефективною.

Save to Pocket (фото: Medium)

StopTheMadness

StopTheMadness - це розширення, яке гарантує збереження всіх функцій і не дозволяє веб-сайтам відключати їх. З його допомогою ви зможете використовувати звичні вам елементи та поєднання клавіш.

Програма також пропонує додаткові функції, які допомагають захистити вашу конфіденційність під час перегляду. Розширення вміє прибрати набридливі вікна, які іноді спливають, коли ви намагаєтеся залишити сторінку.

Загалом, додаток забезпечує зручність перегляду, запобігає обмеженням та захищає конфіденційність.

StopTheMadness (фото: Medium)

Web Inspector

Web Inspector - це надбудова для перевірки та перегляду коду будь-якого веб-сайту. За допомогою додатку можна редагувати, переглядати та шукати елементи DOM (об'єктна модель документа) або перевіряти вузли та стилі.

Ви також можете керувати JavaScript для редагування або зміни сторінки та швидкого перегляду такої інформації, як журнали, помилки, мережні запити і т.д.

Це зручний інструмент, а простота використання робить його ідеальним для новачків та досвідчених професіоналів.

Web Inspector (фото: Medium)

xSearch for Safari

xSearch for Safari - розширення для швидкого перемикання між пошуковими системами для тих, хто хоче зробити цей процес максимально швидким та простим.

За допомогою xSearch можна миттєво отримати доступ до кількох пошукових систем за допомогою простого ярлика. Наприклад, ви можете використовувати "G Apple" для пошуку в Google або "DDG Apple" для пошуку в DuckDuckGo. Вам потрібно ввести відповідні ключові слова, щоб швидко перейти.

Крім того, xSearch підтримує схему URL-адрес. Якщо ви введете запит "Замінити яблуко" у Safari або в пошуку Spotlight, він миттєво відкриє додаток Twitter з результатами пошуку за ключовим словом "яблуко".

xSearch for Safari (фото: Medium)

AdBlock для Safari

Блокувальник реклами, який допоможе позбутися дратівливих банерів на сайтах. У налаштуваннях можна дозволити ненав'язливу рекламу або відключити блокування для окремих сайтів - якщо вони не працюють з адблоками або якщо ви хочете підтримати авторів.

Скриншот

Momentum

Розширення змінює вікно нової вкладки. Воно додає на фон симпатичну фотографію та розміщує корисні блоки: список справ, головне завдання, вибрані посилання, погода у вашому регіоні. Будь-який елемент можна вимкнути.

Платна підписка додає більше функцій: Pomodoro‑таймер, швидкі нотатки, світовий годинник та фонові звуки для фокусування та релаксу.

Скриншот