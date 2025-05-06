Нове обличчя? Енн Гетевей підігріла чутки про пластику після появи на Met Gala 2025 (відео)

Чим вразила поява Енн Гетевей на Met Gala 2025

Енн сяяла в гламурному образі від Carolina Herrera - блискучій максіспідниці та білій сорочці, яку доповнила масивним кольє.

Наряд не викликав захоплення, оскільки не зовсім відповідав темі балу - Superfine: Tailoring Black Style, яка мала на меті дослідити та переосмислити стиль через культуру афродіаспори у США та Європі.

Енн Гетевей на Met Gala 2025 (фото: Getty Images)

Проте не всі були зосереджені на вбранні акторки. Користувачі мережі звернули увагу на молоде обличчя Гетевей в коментарях до інтерв’ю, яке вона дала на синій доріжці. Вони вкотре припустили, що вона вдається до пластичних операції.

"Ого, вона справді зробила якісь очевидні процедури на верхній частині обличчя. Можливо, підтяжка брів. Вона намагається відвернути увагу або приховати це за зачесаним назад волоссям".

"Підборіддя, підтяжка за допомогою хвоста та підтяжка брів, схоже!"

"Коли хтось запитає “хто твій хірург”? Я хотіла б знати, скільки доларів мені потрібно пограбувати, щоб потрапити на прийом".

"Дивно, що верхня половина її чола не рухається, а нижня - рухається…"

"Їй щось робили з обличчям? Вона виглядає молодшою. Абсолютно розкішно".

Що відомо про чутки навколо зовнішності Енн Гетевей

Раніше у квітні Енн привернула увагу до своєї зовнішності, з'явившись з високим хвостиком на модному показі Ральфа Лорена в Парижі. Помітно розгладжена шкіра та світліший колір обличчя спровокували припущення, що вона могла вдатися до хірургічних втручань або інших процедур краси. Багато хто тоді також припустив, що справа у зачісці - високий хвостик допоміг "розгладити" обличчя.

Секрети краси Енн Гетевей (фото: Getty Images)

Неодноразово зіркові пластичні хірурги аналізували фото акторки та впевнено заявляли про ознаки операцій. Сама вона подібне не коментує. Раніше зірка розповідала, що завдячує "молодому" вигляду генетиці та щоденним процедурам з догляду. Багаторічний косметолог акторки Су-Ман також ділився, що Енн щодня масажує обличчя, накладає маску і наносить сонцезахисний крем із захистом SPF 30.