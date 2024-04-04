Нове інтерв'ю з Козловським спантеличило мережу цією деталлю (фото)

Що помітили глядачі

У коментарях під анонсом нового інтерв'ю з'явилося чимало питань від юзерів. Як виявилося, багатьох вразили не зізнання Козловського, а стан його шкіри. Користувачі чомусь думають, що співак приховує якийсь "секрет краси".

Тому у коментарях вони пишуть:

"Я розумію, що там мейк для кадру і так далі... Але що він робить зі шкірою, мені теж таке треба"

"Ще трохи ботоксу і не зможе кліпати очима. Але як для артиста, то норм"

"Віталій може позначити свого косметолога, будь ласка"

"Я ще 15 років тому помітила, що в нього дуже гарна шкіра, наче сяє"

"Точно якісь процедури. Бо надто вже ідеальна, гладенька, без єдиної зморшки і недоліку".

Реакція мережі на нове інтерв'ю Козловського (скріншот)

Що Козловський розповів у новому інтерв'ю

Так, під час спілкування з журналісткою, яка до речі у минулому була його нареченою, співак зробив чимало відвертих заяв. Окрім того, що Козловський розсекретив стать своєї дитини, він розкрив її ім'я.

Як виявилося, обраниця співака народила хлопчика. Малюка назвали Оскар.

Окрім цього, Козловський вперше розкрив деталі таємного весілля. Він та його кохана одружилися без гучного святкування. До того ж співак освідчився обраниці тоді, коли вона мила посуд.