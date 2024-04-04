Новое интервью с Козловским озадачило сеть этой деталью (фото)

Что заметили зрители

В комментариях под анонсом нового интервью возникло много вопросов от пользователей. Как оказалось, многих поразили не признанич Козловского, а состояние его кожи. Пользователи почему-то думают, что певец скрывает какой-то "секрет красоты".

Поэтому в комментариях они пишут:

"Я понимаю, что там мейк для кадра и так далее... Но что он делает с кожей, мне тоже такое нужно"

"Еще немного ботокса и не сможет моргать глазами. Но как для артиста, то норм"

"Виталий может отметить своего косметолога, пожалуйста"

"Я еще 15 лет назад заметила, что у него очень красивая кожа, будто бы сияющая"

"Точно какие-то процедуры. Потому что слишком уж идеальна, гладкая, без единой морщины и недостатка".

Реакция сети на новое интервью Козловского (скриншот)

Что рассказал Козловский в новом интервью

Так, во время общения с журналисткой, которая, кстати, в прошлом была его невестой, певец сделал немало откровенных заявлений. Кроме того, Козловский рассекретил пол своего ребенка, он раскрыл его имя.

Как оказалось, избранница певца родила мальчика. Малыша назвали Оскар.

Кроме того, Козловский впервые раскрыл детали тайной свадьбы. Он и его возлюбленная поженились без громкого празднования. К тому же певец сделал предложение избраннице тогда, когда она мыла посуду.