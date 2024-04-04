Новое интервью с Козловским озадачило сеть этой деталью (фото)

Певец Виталий Козловский, который дал интервью Рамине Эсхакзай и признался, что впервые стал отцом, удивил сеть не только радостной новостью. Зрители заметили одну интересную деталь, которая буквально их озадачила.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который появился на странице Рамины в Instagram.
В комментариях под анонсом нового интервью возникло много вопросов от пользователей. Как оказалось, многих поразили не признанич Козловского, а состояние его кожи. Пользователи почему-то думают, что певец скрывает какой-то "секрет красоты".
Поэтому в комментариях они пишут:
Так, во время общения с журналисткой, которая, кстати, в прошлом была его невестой, певец сделал немало откровенных заявлений. Кроме того, Козловский рассекретил пол своего ребенка, он раскрыл его имя.
Как оказалось, избранница певца родила мальчика. Малыша назвали Оскар.
Кроме того, Козловский впервые раскрыл детали тайной свадьбы. Он и его возлюбленная поженились без громкого празднования. К тому же певец сделал предложение избраннице тогда, когда она мыла посуду.
Напомним, недавно стало известно, что известная юмористка сделала откровенное заявление о Елене Кравец.
Кроме этого, ранее звезда "Квартала" честно ответила, думала ли о мобилизации.