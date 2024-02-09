Нове дослідження показало, яка їжа допомагає зберегти молодість. Ці продукти доступні кожному

Як білкова їжа впливає на старіння

"Їжа з високим вмістом білка, особливо рослинні продукти, для людей середнього віку сприяє кращим шансам на здорове старіння із кращим фізичним та психологічним здоров’ям у старшому віці, що більш достовірно визначається у літніх жінок. Це показав аналіз результатів дослідження здоров’я медсестер", - каже дієтолог.

За його словами, науковці вперше оцінювали довгостроковий вплив споживання білка в середньому віці на стан здоров’я в майбутньому. Аналіз спирався на дані 48 762 медсестер. Дослідники врахували спосіб життя, демографічні показники та стан здоров’я учасників. Їх середній вік на початку дослідження становив 48,6 року.

Здорове старіння визначалося як відсутність 11 основних хронічних захворювань, хороше психічне здоров’я та відсутність порушень когнітивних або фізичних функцій.

"При аналізі заміщення харчових джерел білка спостерігалися значні позитивні зв’язки з ізокалорійною заміною тваринного або молочного білка, вуглеводів або жиру рослинним білком - зі збільшенням відношення шансів для здорового старіння 1,22-1,58 на кожні 3% енергетичного заміщення", - додає лікар.

Еквівалентна за калоріями заміна інших макроелементів рослинним білком була пов’язана зі збільшенням на 20%-60% шансів відсутності обмежень фізичної функції. Рослинний білок також асоціювався з вищими шансами на хороший психічний стан.

"В іншому дослідженні, що проводилося в Іспанії, споживання рослинного білка було пов’язане з більшою ймовірністю досягнення здорового старіння, що визначалося змінами у функціональних порушеннях, самооцінці здоров’я/життєздатності, психічному здоров’ї та використанні медичних послуг", - говорить Швець.

Навпаки, споживання тваринного білка в середньому та зрілому віці було пов’язане з підвищеним ризиком передчасної смерті від серцево-судинних подій.

Нове дослідження підкреслює здорові переваги споживання білка, особливо рослинного, для людей середнього віку. Білок необхідний для формування та підтримки кісток і м’язів. Водночас чимало людей споживають його недостатньо.

Які ще переваги дає білок

У дослідженнях за участі літніх людей низьке споживання білка було пов’язане зі втратою м’язової маси.

Рослинний білок пов’язаний зі сприятливими рівнями важливих факторів ризику кардіометаболічних захворювань, таких як зниження "поганого" холестерину, нижчий артеріальний тиск та краща чутливість до інсуліну, а також зниження рівня прозапальних маркерів.

"Це дослідження є першим кроком в оцінці довгострокового впливу споживання білка на здоров’я в середньому віці. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити його результати для інших груп населення та визначити основні механізми ймовірних асоціацій", - додає Швець.

Скільки білка треба їсти людям середнього віку

Людям середнього віку варто дотримуватися або навіть трохи перевищувати рекомендовану дієтичну норму білка в 0,8 г/кг на день. Рослинний білок має бути суттєвим компонентом у щоденному споживанні білка.

"Збільшити споживання рослинного білка нескладно. Варто зробити декілька прийомів їжі на тиждень із квасолею, горохом, сочевицею, тофу, цілозерновими продуктами, горіхами або насінням. До слова, рослинний білок містить корисну для здоров’я розчинну та нерозчинну клітковину, а також антиоксиданти, протизапальні поліфеноли та інші фітохімічні речовини", - каже дієтолог.