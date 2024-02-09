Новое исследование показало, какая еда помогает сохранить молодость. Эти продукты доступны каждому

Как белковая пища влияет на старение

"Пища с высоким содержанием белка, особенно растительные продукты, для людей среднего возраста способствует лучшим шансам на здоровое старение с лучшим физическим и психологическим здоровьем в старшем возрасте, что более достоверно определяется у пожилых женщин. Это показал анализ результатов исследования здоровья медсестер ",- говорит диетолог.

По его словам, ученые впервые оценивали долгосрочное влияние потребления белка в среднем возрасте на состояние здоровья в будущем. Анализ опирался на данные 48 762 медсестер. Исследователи учли образ жизни, демографические показатели и состояние здоровья участников. Их средний возраст в начале исследования составил 48,6 лет.

Здоровое старение определялось как отсутствие 11 основных хронических заболеваний, хорошее психическое здоровье и отсутствие нарушений когнитивных или физических функций.

"При анализе замещения пищевых источников белка наблюдались значительные положительные связи с изокалорийной заменой животного или молочного белка, углеводов или жира растительным белком - с увеличением отношения шансов для здорового старения 1,22-1,58 на каждые 3% энергетического замещения", - добавляет врач.

Эквивалентная по калориям замена других макроэлементов растительным белком была связана с увеличением на 20%-60% шансов отсутствия ограничений физической функции. Растительный белок также ассоциировался с более высокими шансами на хорошее психическое состояние.

"В другом исследовании, проводившемся в Испании, употребление растительного белка было связано с большей вероятностью достижения здорового старения, что определялось изменениями в функциональных нарушениях, самооценке здоровья/жизнеспособности, психическом здоровье и использовании медицинских услуг", - говорит Швец.

Напротив, употребление животного белка в среднем и зрелом возрасте связано с повышенным риском преждевременной смерти от сердечно-сосудистых событий.

Новое исследование подчеркивает здоровые преимущества употребления белка, особенно растительного, для среднего возраста. Белок необходим для формирования и поддержания костей и мышц. В то же время многие люди употребляют его недостаточно.

Какие еще преимущества дает белок

В исследованиях с участием пожилых людей низкое потребление белка было связано с потерей мышечной массы.

Растительный белок связан с благоприятными уровнями важных факторов риска кардиометаболических заболеваний, таких как снижение "плохого" холестерина, более низкое давление и лучшая чувствительность к инсулину, а также снижение уровня провоспалительных маркеров.

"Это исследование является первым шагом в оценке долгосрочного влияния употребления белка на здоровье в среднем возрасте. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить его результаты для других групп населения и определить основные механизмы вероятных ассоциаций", - добавляет Швец.

Сколько белка нужно есть людям среднего возраста

Людям среднего возраста следует соблюдать или даже чуть-чуть превышать рекомендованную диетическую норму белка в 0,8 г/кг в день. Растительный белок должен являться существенным компонентом в ежедневном потреблении белка.

Стоит сделать несколько приемов пищи в неделю с фасолью, горохом, чечевицей, тофу, цельнозерными продуктами, орехами или семенами. К слову, растительный белок содержит полезную для здоровья растворимую и нерастворимую клетчатку, а также антиоксиданты, противовоспалительные полифенолы и другие фитохимические вещества", - говорит диетолог.