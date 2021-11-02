Новая система учета газа: как и за что теперь будут платить украинцы

В Украине переходят на европейские стандарты учета природного газа , и теперь потребление "голубого топлива" будут считать в энергетических единицах, а не в единицах объема (в кубических метрах). Такое решение поддержали народные депутаты 2 ноября, проголосовав за принятие закона № 2553.

Что изменится для граждан, и как теперь придется платить за газ - читайте в материале ниже.

Зачем изменили стандарты учета газа

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, подходы к учету природного газа в Украине и странах ЕС отличаются, из-за чего возникают определенные административные трудности при оформлении импортированного "голубого топлива" из Евросоюза, а также при закачке в газохранилища в режиме таможенного склада. Поэтому решили сделать унификацию.

Отмечается, что учет природного газа в энергетических единицах (кВт∙ч) - объективнее, поскольку так "обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа в сравнении с другими энергоносителями".

Что изменится для украинцев на практике