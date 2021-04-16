В Киеве процветает новый вид мошенничества с обменом валют

Прямо в центре Киева в киоске "обмен валют" мошенники забрали у мужчины 120 тыс. долларов.
О новой преступной схеме рассказали на Facebook-странице "Вартові еспресо".
Отмечается, что событие произошло в Печерском районе столицы, возле станции метро "Арсенальная".
Мужчина пришел в валютообменник, чтобы обменять 120 тыс. долларов на гривны. Деньги он отдал в окошко обменника, на что "кассир" его попросил подождать. Но на протяжение длительного времени никто в кабинке обменника так и не показался.
Впоследствии оказалось, что дверь киоска заблокирована и никто не открывает, а "кассир" попросту исчез.
На место инцидента тут же вызвали полицию. Но не факт, что преступника поймают.
При обмене валюты нужно быть особенно внимательными, ведь неизвестно, какую из схем мошенники используют. Существует три самых распространенных.
Сувенирные купюры. При обмене валюты вместо настоящих гривен в середину пачки вам подсовывают липовые деньги. Их чаще всего дают в незаконных обменниках, расположенных в людных местах - на вокзалах или рынках.
Псевдообменники. Это когда мошенники арендуют помещение и открывают фальшивый обмен валют. А когда вы сдаете деньги, кассир исчезает через черный выход. Такие обменники работают несколько дней - без документов. Соответственно, курс делают выгодным, чтобы привлечь клиентов с крупными суммами. Эта схема самая популярная в последнее время.
Разбойные нападения. Когда вы хотите поменять крупную сумму денег, на вас могут напасть и ограбить. Такой вид преступления планируют заранее.
Ранее мы писали, что курс доллара в ближайшие годы превысит 30 гривен.