ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара в ближайшие годы превысит 30 гривен: на сколько подорожает валюта

Новина українською → Киев, Суббота 13 марта 2021 13:33
Курс доллара в ближайшие годы превысит 30 гривен: на сколько подорожает валюта Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс выше 30 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2022 года.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Согласно прогнозу S&P, в конце 2021 года курс вырастет до 29,50 гривен, к концу 2022 года - до 30,00 гривен за доллар, в 2023 году - до 31,00 гривен за доллар, в 2024 году - до 31,00 гривен за доллар.

Кроме того, S&P прогнозирует рост международных валютных резервов Украины с 28,368 в 2020 году до 29,988 млрд долларов в 2021 году, до 31,034 млрд долларов в 2022 году, до 32,176 млрд долларов в 2023 году и до 32,327 млрд долларов в 2024 году.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: 2021 год - 28,12 грн/доллар; 2022 год - 27,96 грн/доллар; 2023 год - 28,10 грн/доллар; 2024 год - 28,10 грн/доллар; 2025 год - 28,10 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика курс НБУ Курс гривны Курс доллара
NEWS
Буковель закрывают. Десятки нарушений карантина и КПП на въезде: что известно
Буковель закрывают. Десятки нарушений карантина и КПП на въезде: что известно
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации