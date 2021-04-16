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У Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют

Автор: Styler

Прямо в центрі Києва в кіоску "обмін валют" шахраї забрали у чоловіка 120 тис. доларів.

Про нову злочинну схему розповіли на Facebook-сторінці "Вартові еспресо".

Наголошується, що подія сталася в Печерському районі столиці, біля станції метро "Арсенальна".

Чоловік прийшов в валютообмінник, щоб обміняти 120 тис. доларів на гривні. Гроші він віддав у віконце обмінника, на що "касир" його попросив почекати. Але протягом тривалого часу ніхто в кабінці обмінника так і не з'явився.

Згодом виявилося, що двері кіоску заблоковані і ніхто не відкриває, а "касир" просто зник.

На місце інциденту відразу ж викликали поліцію. Але не факт, що злочинця спіймають.

Як не потрапити на гачок до аферистів при обміні валют

При обміні валюти потрібно бути особливо уважними, адже невідомо, яку з схем шахраї використовують. Існує три найпоширеніших.

Сувенірні купюри. При обміні валюти замість справжніх гривень в середину пачки вам підсовують фальшиві гроші. Їх найчастіше дають в незаконних обмінниках, розташованих у людних місцях - на вокзалах або на ринках.

Псевдообмінники. Це коли шахраї орендують приміщення і відкривають фальшивий обмін валют. А коли ви здаєте гроші, касир зникає через чорний вихід. Такі обмінники працюють кілька днів - без документів. Відповідно, курс роблять вигідним, щоб залучити клієнтів з великими сумами. Ця схема найпопулярніша останнім часом.

Розбійні напади. Коли ви хочете поміняти велику суму грошей, на вас можуть напасти і пограбувати. Такий вид злочину планують заздалегідь.

Раніше ми писали, що курс долара в найближчі роки перевищить 30 гривень.

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