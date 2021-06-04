Новая почта запустила новый сервис, который очень упростит жизнь украинцам

Как только посылка зафиксирована к отправлению, клиенты получают сообщение в Viber или смс со ссылкой на сервис для управления доставкой. Он адаптирован к пользованию с разных гаджетов: как со смартфона, так и с компьютера.

"Ежемесячно 4 млн клиентов отслеживают свои посылки на сайте Новой почты. Раньше можно было только узнать статус отправления и оплатить его, а для осуществления других операций нужно было обращаться в контакт-центр, в отделение или в мобильное приложение. Новый инструмент позволяет самостоятельно управлять своими отправлениями и очень экономит время", - говорят в пресс-службе НП.

Какие же новые функции доступны клиентам?

Продление срока хранения в случае автовозврат

Отныне можно самостоятельно и бесплатно продлить срок хранения еще на 3 дня для товаров с интернет-магазинов, в которых настроен автовозврат отправки через 3-5 дней.

Переадресация отправления

Клиенты могут самостоятельно переадресовать через сайт в любое другое отделение, на адрес или в поштомат. Ранее такая функция была доступна только в мобильном приложении или через контакт-центр.

Перенос доставки

Дату и время доставки по адресу можно самостоятельно перенести онлайн на более удобные.

Возврат отправителю

Эта функция есть только у отправителя, чтобы отозвать отправку и вернуть себе посылку.

Отказ от посылки

Больше не нужно идти в отделение, чтобы отказаться от посылки. Теперь получатель отправки может сделать отказ непосредственно на сайте.

Детальное движение посылки

Клиенты могут увидеть всю историю передвижения посылки: когда выехала из отделения отправителя, где находится сейчас и дату прибытия.

Возможность проложить маршрут до конкретного отделения

Клиент может проложить маршрут на карте и сразу увидеть график работы нужного ему отделения.

Детализированный счет оплаты

Клиент может не только оплатить свое отправление онлайн, но и увидеть из чего состоит счет - доставка, стоимость самого отправления, денежный перевод и тому подобное.

Совершать любые действия с отправлением может только отправитель или получатель посылки, указанные в экспресс-накладной. Для этого им нужно проходить двухфакторную аутентификацию.

Как это работает

Клиент получает сообщение в Viber или смс со ссылкой на сервис управления посылкой. Далее нужно перейти по ссылке. Номер экспресс-накладной уже будет введен в строку поиска - необходимо просто нажать "Поиск".

Чтобы воспользоваться дополнительными услугами нужно нажать в верхнем углу справа "Меню" и выбрать нужную услугу.

Важно! Чтобы оплатить посылку клиент должен ввести мобильный номер, который совпадает с номером отправителя или получателя посылки. Иначе система не позволит выполнить эту функцию.

В будущем Новая почта планирует добавлять новые функции для управления посылками через сайт.

Добавим, что кроме нового функционала на сайте клиенты могут это делать также через мобильное приложение и бизнес-кабинет.