Нова пошта запустила новий сервіс, який дуже спростить життя українцям

Щойно посилка зафіксована до відправлення, клієнти отримують повідомлення у Viber або смс із посиланням на сервіс для керування доставкою. Він адаптований до користування з різних гаджетів: як зі смартфона, так і з комп’ютера.

"Щомісяця 4 млн клієнтів відслідковують свої посилки на сайті Нової пошти. Раніше можна було лише дізнатися статус відправлення та оплатити його, а для здійснення інших операцій потрібно було звертатися до контакт-центру, у відділення або до мобільного додатку. Новий інструмент дозволяє самостійно управляти своїми відправленнями та дуже економить час", - кажуть у прес-службі НП.

Які ж нові функції доступні клієнтам?

Продовження терміну зберігання у разі автоповернення

Відтепер можна самостійно та безкоштовно продовжити термін зберігання ще на 3 дні для товарів із інтернет-магазинів, у яких налаштовано автоповернення відправлення через 3-5 днів.

Переадресація відправлення

Клієнти можуть самостійно переадресувати через сайт у будь-яке інше відділення, на адресу або у поштомат. Раніше така функція була доступна лише у мобільному додатку або через контакт-центр.

Перенесення доставки

Дату та час доставки за адресою можна самостійно перенести онлайн на більш зручні.

Повернення відправнику

Ця функція є лише у відправника, щоб відкликати відправку та повернути собі посилку.

Відмова від посилки

Більше не потрібно йти до відділення, щоб відмовитися від посилки. Тепер отримувач відправлення може зробити відмову безпосередньо на сайті.

Детальний рух посилки

Клієнти можуть побачити всю історію пересування посилки: коли виїхала з відділення відправника, де перебуває наразі та дату прибуття.

Можливість прокласти маршрут до конкретного відділення

Клієнт може прокласти маршрут на карті та одразу побачити графік роботи потрібного йому відділення.

Деталізований рахунок оплати

Клієнт може не лише оплатити своє відправлення онлайн, але й побачити з чого складається рахунок – доставка, вартість самого відправлення, грошовий переказ тощо.

Здійснювати будь-які дії з відправленням може лише відправник або отримувач посилки, вказані в експрес-накладній. Для цього їм потрібно проходити двухфакторну аутентифікацію.

Як це працює

Клієнт отримує повідомлення у Viber або смс з посиланням на сервіс керування посилкою. Далі потрібно перейти за посиланням. Номер експрес-накладної вже буде введено у пошуковий рядок - необхідно просто натиснути "Пошук".

Щоб скористатися додатковими послугами потрібно натиснути у верхньому кутку справа "Меню" та обрати потрібну послугу.

Важливо! Щоб оплатити посилку клієнт повинен ввести мобільний номер телефону, який співпадає з номером відправника або отримувача посилки. Інакше система не дозволить виконати цю функцію.

В майбутньому Нова пошта планує додавати нові функції для управління посилками через сайт.

Додамо, що окрім нового функціоналу на сайті клієнти можуть це робити також через мобільний додаток та бізнес-кабінет.