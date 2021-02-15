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"Новая почта" ввела новые правила для украинцев: что изменилось

Автор: Анна Шиканова

Новая почта упростила правила упаковки для посылок. Новые стандарты были введены с 1 февраля. Они касаются большинства категорий отправлений и расширяют альтернативы для надежной упаковки посылок и грузов, чтобы предотвратить их повреждение.

Что именно изменилось в правилах упаковки посылок и грузов, и чего ожидать клиентам – читайте в Styler.

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Как сообщили в компании, теперь посылки будут отправлять в более качественных коробках, а во всех отделениях теперь стоят современные инновационные терминалы Новой почты. На них есть сканеры, которые способны считывать информацию с 6 сторон коробки, автоматически взвешивать и определять географическое направление. Это ускорит отправку посылок к клиентам. Также будет большой ассортимент альтернативных вариантов упаковки.

Новые стандарты упаковки

Документы. Для документов предпочтение будет отдаваться конверту (бумажному или полиэтиленовому), для пластиковых – конверт с воздушно-пупырчатой пленкой. Ранее позволялось для всех документов толще 2 см отправление только в коробках.

Одежда, текстиль и обувь. Одежда и текстиль до 2 кг и до 40 см транспортируется в полиэтиленовом пакете, а более 2 кг и 40 см - в гофрокартонной коробке или в пакете для отправлений с обязательным плоским основанием. Обувь, которая имеет фирменную коробку, по новым правилам отправляется в пакете для отправлений или обматывается стрейч-пленкой. Обувь без фирменной коробки отправляется в гофрокартонной коробке.

Телевизоры, мониторы и радиаторы. Если объявленная стоимость не превышает 10 тысяч гривен – дополнительная упаковка не требуется. Если больше – то товар дополнительно упаковывают в 5-слойный гофрокартон.

Гаджеты, канцелярия, книги. Теперь такие посылки можно отправлять в воздушно-пупырчатой пленке в пакете или в специальном конверте. Также возможно упаковывать в гофрокартонную коробку.

Кондиционеры, духовые шкафы, детские коляски. Если посылка выдерживает нагрузку внутри без деформации, то дополнительная упаковка не требуется.

Более детально ознакомиться с новыми инструкциями можно тут.

Напомним, ранее мы писали об интересном нововведении в метро Киева.

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