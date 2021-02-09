В метро Киева появится интересное нововведение: о чем должны знать пассажиры

В метро Киева планируют установить почти триста камер видеонаблюдения. Их разместят на переходных, конечных и самых людных станциях метрополитена.

Как говорится в сообщении КГГА в Telegram-канале, камеры в киевском метрополитене будут нужны для безопасности и фиксации соблюдений правил карантина.

Эти камеры будут распознавать лица пассажиров, а также проверять наличие масок. Доступ к видео с этих камер будет у сотрудников правоохранительных органов.

"Доступ к видео с камер имеют именно правоохранители и используют данные для поиска людей, раскрытия и предупреждения преступлений. Кроме того, техника будет служить для мониторинга соблюдения требований профилактических и противоэпидемических мероприятий во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, 75 камер будут иметь и дополнительный интеллектуальный функционал. Они смогут не только распознавать лица пассажиров, но и совершать термальный скрининг. Еще 90 камер будут только с функцией распознавания лиц, а 140 камер будут смотровыми.

На данный момент на станциях метро в Киеве работает уже 195 камер и почти все они имеют функцию распознавания лиц.