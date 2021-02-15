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"Нова пошта" ввела нові правила для українців: що змінилося

Автор: Анна Шиканова

Нова пошта спростила правила пакувань для посилок. Нові стандарти були введені з 1 лютого. Вони стосуються більшості категорій відправлень і розширюють альтернативи для надійного упаковання посилок і вантажів, щоб запобігти їх пошкодженню.

Що саме змінилося в правилах пакувань посилок і вантажів, і чого очікувати клієнтам – читайте в Styler.

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Як повідомили у компанії, тепер посилки будуть відправляти в більш якісних коробках, а у всіх відділеннях тепер стоять сучасні інноваційні термінали Нової пошти. На них є сканери, які здатні зчитувати інформацію з 6 сторін коробки, автоматично зважувати та визначати географічний напрямок. Це прискорить відправку посилок до клієнтів. Також буде великий асортимент альтернативних варіантів пакування.

Нові стандарти пакувань

Документи. Для документів перевага буде віддаватися конверту (паперового або поліетиленовому), для пластикових – конверт з повітряно-пухирчатою плівкою. Раніше дозволялося для всіх документів понад 2 см відправлення тільки в коробках.

Одяг, текстиль та взуття. Одяг і текстиль до 2 кг і до 40 см транспортується в поліетиленовому пакеті, а понад 2 кг і 40 см - у гофрокартонній коробці або в пакеті для відправлень з обов'язковим плоскою підставою. Взуття, яке має фірмову коробку, за новими правилами відправляється в пакеті для відправлень або обмотується стретч-плівкою. Взуття без фірмової коробки відправляється в гофрокартонній коробці.

Телевізори, монітори та радіатори. Якщо оголошена вартість не перевищує 10 тисяч гривень – додаткове упаковування не потрібно. Якщо більше – то товар додатково упаковують в 5-шаровий гофрокартон.

Гаджети, канцелярія, книги. Тепер такі посилки можна відправляти в повітряно-пухирчатій плівці в пакеті або в спеціальному конверті. Також можливо упаковувати в гофрокартонну коробку.

Кондиціонери, духові шафи, дитячі коляски. Якщо посилка витримує навантаження всередині без деформації, то додаткове пакування не вимагається.

Більш детально ознайомитися з новими інструкціями можна тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про цікаве нововведення у метро Києва.

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