Как в Украине получить статус малообеспеченной семьи: подробная инструкция
Статус малообеспеченной семьи дает определенные льготы в разных сферах. Чаще всего такой статус получают многодетные семьи, семьи, де есть дети с инвалидностью, матери-одиночки. Есть важные критерии, по которым определяется, что семья малообеспеченная и нуждается в помощи.
Кто может рассчитывать на государственную помощь в Украине и как получить статус малообеспеченной семьи, рассказали в материале Bigmir.net.
Что такое малообеспеченная семья
Это семья, у которой общий доход не покрывает прожиточный минимум, необходимый для всех членов семьи. У такой семьи нет автомобиля, дачи или дома с большой площадью. Также за последние шесть месяцев члены такой семьи не должны совершать покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен.
Что входит в совокупный доход семьи:
- Зарплата после уплаты налогов
- Денежное обеспечение военнослужащих
- Пенсия
- Стипендия
- Субсидии или льготы на оплату услуг ЖКХ, покупку твердого топлива, газа
- Денежные переводы из других стран
Как получить статус малообеспеченной семьи
Нужно обратиться в управление труда и социальной защиты по месту регистрации. В сельской местности сбором необходимых документов и передачей их в органы социальной защиты занимаются исполнительные органы сельских и поселковых советов.
Также можно подать документы через онлайн-сервис iGov, однако эта опция доступна не во всех регионах Украины. Для подачи документов через интернет, нужно все необходимые документы отсканировать и утвердить электронной подписью.
Как рассчитать помощь малообеспеченной семье
Размер государственной помощи обычно составляет разницу между прожиточным минимумом для всей семьи и ее среднемесячным доходом. Для жителей горных районов размер такой помощи может быть увеличен дополнительно на 20%.
Сумма помощи не может превышать 75% от прожиточного минимума для семьи.
Какие суммы выплачивают в 2021 году:
Для трудоспособных лиц – 832,65 гривны (с декабря 868,35 гривны)
Для лиц, которые утратили трудоспособность – 1854 гривны (с декабря – 1934 гривен)
Пособие на ребенка из малообеспеченной семьи:
- До 6 лет – 2616,90 (с декабря 2730 гривен)
- От 6 до 18 лет – 3263 гривны (с декабря 3403,40 гривен)
- От 18 до 23 лет (если ребенок учится) – 3092,70 гривен (с декабря 3225,30 гривны)
Какие нужны документы для оформления статуса малообеспеченной семьи:
- Заявление
- Справка о составе семьи
- Паспорт и код (всех членов семьи)
- Свидетельства о рождении детей + копии
- Справка о наличии и размере земельного участка (пая)
- Справка о непосредственно участии лица в АТО
- Декларация о доходах и имуществе
- Справка о доходе каждого члена семьи
- Документы о льготах и инвалидности
- Справка со школы, где учатся дети
Важно! В Украине могут отказать в оформлении такой помощи, если нет официального трудоустройства или нет данных о регистрации в центре занятости.
Какие есть льготы у малообеспеченной семьи
Бесплатное питание детей в школах и детском саду
Бесплатные санаторно-курортные путевки для детей
Субсидии или скидки на оплату коммунальных услуг
Важно! Срок действия пособия – 6 месяцев. После окончания срока нужно обратиться с документами снова и в совокупный доход будет включены полученная государственная помощь ранее.
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