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Новая почта сделала экстренное заявление из-за карантина

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 12:54
Новая почта сделала экстренное заявление из-за карантина
Как будет работать Новая почта в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Новая почта меняет график работы из-за карантина в Украине

Новая почта сделала заявление о работе во время карантина в Украине. В компании заявили, что они продолжат предоставлять услуги по экспресс-доставке посылок, но при этом некоторые отделения будут временно закрыты, грузы перенаправят в другие отделения. Как изменится работа почтовой службы - в материале Styler.

В первую очередь такие ограничения связаны с закрытием по стране торговых центров. Отделения, которые не расположены в ТРЦ, и курьерская доставка будут работать в обычном режиме.

В тех же отделениях, которые продолжат работу, установят санитайзеры (дозаторы для антисептика), будут контролировать метровый режим между клиентами, помещения будут мыть и дезинфицировать, а персонал каждый день проверять на температуру и симптомы ОРВИ.

Список временно закрытых отделений Новой почты в Украине:

Киев

  • Отделение №322 (ТЦ "Олимпийский") временно закроют, посылки перенаправят в отделение №150.
  • Отд. №138 ("Спортлайф", Троещина) временно закроют, посылки перенаправят в отд. №149.
  • Отд. №261 (ТЦ "Проспект") временно закроют, посылки перенаправят в отд. №318.
  • Отд. №164 (ТЦ "Квадрат", Воскресенка) временно закроют, посылки перенаправят в отд. №67.

Одесса

  • Отд. №84 временно закроют, посылки будут перенаправляться на отд. №90.
  • №93 временно закроют, посылки - на отд. №28.
  • №77 временно закроют, посылки - на отд. №26.
  • №42 временно закроют, посылки - на отд. №94.

Одесская область

  • Отд. №5 в Черноморске временно закроют, посылки - в отд. №2.
  • Отд. №3 в Белгород-Днестровском временно закроют, посылки - в №1.

Львов

  • Отд. №77 временно закроют, посылки перенаправят в отд. №55.
  • Отд. №78 временно закроют, посылки - в отделение №69.

Черкассы

  • Отд. №22 ("Дом торговли") временно закроют, посылки будут перенаправляться в отд. №15.
  • Отд. №14 (ТЦ "Депот") временно закроют, посылки - в отделение №2.

Херсон

  • Отд. №19 (ЦУМ) временно закроют, посылки - в отд. №6.

Винница

  • Отд. №35 временно закроют, посылки - в отд. №23.
  • Отд. №25 (ТЦ "Барбара") временно закроют, посылки - в отд. №14.
  • Отд. №22 (маг. "Грош") временно закроют, посылки - в отд. №7.
  • Отд. №36 (ТЦ "Квартал") временно закроют, посылки - в отд. №16.

Луцк

  • Отд. №6 (ТЦ "Варшавский") временно закроют, посылки будут перенаправляться согласно обзвона клиентов.
  • Отд. №23 (ТЦ "Буратино") временно закроют, посылки будут перенаправляться согласно обзвона клиентов.

Ранее мы писали, что Верховная Рада в законе "О карантине", принятом 17 марта, постановила, как будут штрафовать украинцев за нарушение карантинных мер.

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