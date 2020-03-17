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В Украине ввели новые штрафы: за что накажут на 170 тысяч

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 09:54
В Украине ввели новые штрафы: за что накажут на 170 тысяч
В Украине приняли закон о коронавирусе (фото: РБК-Украина)

В Украине появятся огромные штрафы за нарушение карантина при коронавирусе

Коронавирус в Украине и противодействие распространению COVID-19 обсудили на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта. В частности был принят закон № 3219 "О коронавирусе", он предусматривает введение огромных штрафов за нарушение карантинных мер в стране. За что, кого и на сколько накажут - в материале Styler.

Закон "О коронавирусе" предусматривает такие штрафы за нарушение правил карантина и решений органов местной власти:

  • от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ) - это от 17 до 34 тыс. гривен,
  • для должностных лиц - от 2000 до 10000 НМДГ - это 34-170 тыс. гривен.

А за нарушение санитарно-гигиенических требований, что повлекло или могло повлечь распространение COVID-19 (другими словами, за заражение коронавирусом окружающих) могут оштрафовать на сумму до 51 тысячи грн. Также санкция этой статьи предусматривает арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы до 3 лет.

Если же будет доказано, что вследствие таких действий погибли люди, злоумышленника могут наказать от 5 до 8 лет.

Напомним, на 17 марта было зафиксировано семь случаев инфицирования COVID-19 в Украине, один из них - летальный. Заразились жители Черновицкой, Житомирской области и Киева.

Кроме того выяснилась неожиданная связь между инфицированным коронавирусом студентом в Киеве с 71-летней женщиной, которая 13 марта умерла в Житомире.

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