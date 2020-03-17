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Нова пошта зробила екстрену заяву через карантин

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 12:54
Нова пошта зробила екстрену заяву через карантин
Як буде працювати Нова пошта в Україні (колаж: РБК-Україна)

Нова пошта змінює графік роботи через карантин в Україні

Нова пошта зробила заяву про роботу під час карантину в Україні. У компанії заявили, що вони продовжать надавати послуги з експрес-доставки посилок, але при цьому деякі відділення будуть тимчасово закриті, вантажі перенаправляють в інші відділення. Як зміниться робота поштової служби - у матеріалі Styler.

В першу чергу такі обмеження пов'язані з закриттям по країні торгових центрів. Відділення, які не розташовані в ТРЦ, і кур'єрська доставка будуть працювати у звичайному режимі.

У тих відділеннях, які продовжать роботу, встановлять санітайзери (дозатори для антисептика), будуть контролювати метровий режим між клієнтами, приміщення будуть мити і дезінфікувати, а персонал кожен день перевіряти на температуру і симптоми ГРВІ.

Перелік тимчасово закритих відділень Нової пошти в Україні:

Київ

  • Відділення №322 (ТЦ "Олімпійський") тимчасово закриють, посилки перенаправлять в відділення №150.
  • №138 ("Спортлайф", Троєщина) тимчасово закриють, посилки перенаправлять в №149.
  • №261 (ТЦ "Проспект") тимчасово закриють, посилки перенаправлять в №318.
  • №164 (ТЦ "Квадрат", Воскресенка) тимчасово закриють, посилки перенаправлять на №67.

Одеса

  • №84 тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися на №90.
  • №93 тимчасово закриють, посилки - на №28.
  • №77 тимчасово закриють, посилки - на №26.
  • №42 тимчасово закриють, посилки - на №94.

Одеська область

  • №5 в Чорноморську тимчасово закриють, посилки - в №2.
  • №3 в Білгород-Дністровському тимчасово закриють, посилки - в №1.

Львів

  • №77 тимчасово закриють, посилки перенаправлять в №55.
  • №78 тимчасово закриють, посилки - у відділення №69.

Черкаси

  • №22 ("Будинок торгівлі") тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися в №15.
  • №14 (ТЦ "Депот") тимчасово закриють, посилки - у відділення №2.

Херсон

  • №19 (ЦУМ) тимчасово закриють, посилки - в №6.

Вінниця

  • №35 тимчасово закриють, посилки - в №23.
  • №25 (ТЦ "Барбара") тимчасово закриють, посилки - в №14.
  • №22 (маг. "Грош") тимчасово закриють, посилки - в №7.
  • №36 (ТЦ "Квартал") тимчасово закриють, посилки - в №16.

Луцьк

  • №6 (ТЦ "Варшавський") тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися згідно обдзвону клієнтів.
  • №23 (ТЦ "Буратіно") тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися згідно обдзвону клієнтів.

Раніше ми писали, що Верховна Рада в законі "Про карантин", прийнятому 17 березня, ухвалила, як будуть штрафувати українців за порушення карантинних заходів.

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