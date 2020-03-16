Карантин в Украине: как будут работать Укрпочта и Новая почта

Как будет работать Укрпочта и Новая почта во время карантина (Коллаж РБК-Украина))

В Укрпочте и Новой почте сообщили, как будут работать отделения в условиях карантина

Карантин в Украине ввели из-за угрозы распространения коронавируса. Многие города переходят на более жесткие условия карантина и закрывают практически все, кроме АЗС, продуктовых супермаркетов и аптек. В Укрпочте рассказали, как будут работать в условиях карантина.

Как сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский, отделения будут работать во всех городах Украины, даже там, где введен жесткий карантин.

"Уважаемые клиенты! Укрпочта работает в обычном режиме даже в тех городах, где закрываются другие заведения. Укрпочта работает в обычном режиме, и мы будем делать все, чтобы вы могли удобно воспользоваться нашими услугами, даже в период карантина", - написал Смелянский и предупредил, что в отделениях вводятся ограничения.

"Просим вам обратить внимание на некоторые изменения, которые помогут сохранить здоровье вам и нашим работникам:

1. Сегодня вы увидите желтые линии в отделениях. Пожалуйста, не заходите за желтую линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите тогда, когда окно уже свободно.

2. Если видите очередь, не заходите в отделение (при хорошей погоде), подождите, пожалуйста, и зайдите, когда очередь станет меньше.

3. В Укрпочте работают "счастливые часы", когда комиссия за оплату коммунальных услуг до 13:00 вдвое меньше, чем после. Если у вас есть такая возможность, приходите после 13:00, чтобы наименее защищенное население, а также группы самого большого риска для коронавируса, смогли воспользоваться нашими услугами утром", - объяснил глава Укрпочты.

На сайте Новой почты нет информации об изменении работы отделений в условиях карантина. Ранее в компании заявляли, что все отделения будут работать в штатном режиме.

Во всех отделениях оборудовали станции по дезинфекции рук, там стали чаще убирать, с помощью дезинфицирующих средств, сотрудникам предоставили инструкции о профилактике распространения вируса. Кроме того, все работники Новой почты будут проходить медицинский осмотр перед началом рабочего дня.