"Новая почта" повышает тарифы: сколько теперь придется платить

"Новая почта" повышает тарифы. Это произойдет с 20 марта 2021 года и будет касаться услуг доставки и упаковки посылок.
Почему НП пошла на такой шаг и сколько теперь придется платить за услуги - читайте далее.
Обновленные тарифы на услуги доставки и упаковки отправлений начинают действовать с 20 марта. В руководстве НП отмечают, что им не хотелось идти на такой шаг. Но есть объективные причины: цены на бензин, инфляция и прочее.
"Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, "Новая почта" длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с COVID-19, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное", - объяснили в НП.
С 20 марта тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 грн. В то же время тариф на упаковку повышается на 1-6 грн.
Так формируется тариф на доставку "Новой почтой"
Новые тарифы "Новой почты" (novaposhta.ua)
Новые тарифы "Новой почты" (novaposhta.ua)
Новые тарифы "Новой почты" (novaposhta.ua)
Новые тарифы "Новой почты" (novaposhta.ua)
При этом отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки "Новой почты".
Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.
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