"Нова пошта" підвищує тарифи: скільки тепер будемо платити

Що кажуть у "Новій пошті"

Оновлені тарифи на послуги доставки і упаковки відправлень починають діяти з 20 березня. У керівництві НП відзначають, що їм не хотілося йти на такий крок. Але є об'єктивні причини: ціни на бензин, інфляція та інше.

"Розуміючи всю складність економічної ситуації, пов'язаної з пандемією і карантинними обмеженнями, "Нова пошта" тривалий час свідомо не підвищувала тарифи. Ми працювали на межі можливостей і допомагали країні боротися з COVID-19, купуючи медичне обладнання та засоби захисту для лікарень. Але ми змушені зробити незначне підвищення тарифів у зв'язку із зростанням цін на паливо, комунальні послуги, інфляцією і тому подібним", - пояснили в НП.

Скільки доведеться платити за послуги?

З 20 березня тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн. У той же час тариф на упаковку підвищується на 1-6 грн.

Так формується тариф на доставку "Новою поштою"

Параметри відправлень до 30 кг, що приймаються: довжина кожної сторони - до 120 см, вага - до 30 кг

Параметри відправлень, що приймаються для доставки в Поштомати: довжина - 58 см, ширина - до 24 см, висота 42 см, вага - до 30 кг

Параметри відправлень від 30 кг, які приймаються: довжина - до 300 см, ширина - до 170 см, висота 170 см, вага - від 30 кг до 1000 кг

Нові тарифи "Нової пошти" (novaposhta.ua)

Нові тарифи "Нової пошти" (novaposhta.ua)

Нові тарифи "Нової пошти" (novaposhta.ua)

Нові тарифи "Нової пошти" (novaposhta.ua)

При цьому скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправленні посилок розміром від 70 см з однією зі сторін відправлення за умови упакування згідно з правилами упаковки "Нової пошти".

Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне - щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на плоску основу.