Новая почта обновила график работы: что изменилось

Новая почта обновила график работы на День Независимости Украины, который приходится на вторник, 24 августа.
Как будут работать отделения почтового оператора в праздничные дни, а также о том, можно ли будет осуществить доставку (или вызвать курьера) - читайте в нашем материале ниже.
В пресс-службе компании рассказали, что в праздничные дни, посвященные 30-летию Независимости нашей страны, отделения и адресная доставка Новой почты будут работать следующим образом:
Этот график, к слову, может отличаться в зависимости от отделения.
Подробный график работы конкретного отделения можно просмотреть по ссылке на официальном сайте Новой почты.
В субботу и воскресенье, 21 и 22 августа соответственно, отделения будут работать по привычному для этих дней графику.
25 августа Новая почта во всех городах Украины будет открыта согласно привычному для среды графику.
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Ранее работники Новой почты сделали важное заявление о товарах из-за рубежа.
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