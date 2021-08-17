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Новая почта обновила график работы: что изменилось

Автор: Дмитрий Войналович

Новая почта обновила график работы на День Независимости Украины, который приходится на вторник, 24 августа.

Как будут работать отделения почтового оператора в праздничные дни, а также о том, можно ли будет осуществить доставку (или вызвать курьера) - читайте в нашем материале ниже.

Как будет работать Новая почта в День Независимости

В пресс-службе компании рассказали, что в праздничные дни, посвященные 30-летию Независимости нашей страны, отделения и адресная доставка Новой почты будут работать следующим образом:

  • 23 и 24 августа - по графику, по которому работают в воскресенье

Этот график, к слову, может отличаться в зависимости от отделения.

Подробный график работы конкретного отделения можно просмотреть по ссылке на официальном сайте Новой почты.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 августа соответственно, отделения будут работать по привычному для этих дней графику.

25 августа Новая почта во всех городах Украины будет открыта согласно привычному для среды графику.

Читайте также о том, как будут работать банки и Укрпочта во время долгих выходных.

Ранее работники Новой почты сделали важное заявление о товарах из-за рубежа.

Также недавно мы писали, что мошенники воруют деньги украинцев через псевдосайт Новой почты и рассказывали, как работает совершенно новая схема.

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Новая почта