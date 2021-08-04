"Новая почта" сделала важное заявление о товарах из-за рубежа: как и откуда покупать

"Новая почта" на днях начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции. Заказать их можно через сайт NP Shopping, а на доставку постоянно будет действовать специальный тариф: чем больше вес посылки - тем меньше стоимость доставки.

Как совершать покупки за рубежом, и что нужно помнить - читайте в нашем материале ниже.

Как покупать товары онлайн через "Новую почту"

Чтобы не выходя из дома, чувствовать себя как на шопинге, нужно совершить несколько шагов.

Сначала стоит зарегистрироваться на платформе NP Shopping.

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В личном кабинете вы увидите адрес для шопинга в Турции и других странах.

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Далее нужно:

выбрать интернет-магазин,

заказать товар онлайн,

указать адрес из "Мои адреса для шопинга" как адрес доставки.

После этого в личном кабинете NP Shopping зарегистрируйте треккинг-номер, который вы получили от интернет-магазина, и выберите любое отделение "Новой почты" или почтомат в Украине, где было бы удобно забрать посылку. Также можно выбрать адресную доставку курьером.



Добавим, что на сегодня клиенты "Новой почты" могут делать заказы из интернет-магазинов шести стран: Турции, Германии, Китая, США, Польши и Великобритании.

Среди самых популярных онлайн-площадок, которые любят украинцы, в частности: eBay, Amazon, 6pm, Victoria's Secret, Michael Kors, Walmart и другие.