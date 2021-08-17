Нова пошта оновила графік роботи: що змінилося

Як працюватиме Нова пошта у День Незалежності

У прес-службі компанії розповіли, що у святкові дні, присвячені 30-річчю Незалежності нашої країни, відділення та адресна доставка Нової пошти працюватимуть наступним чином:

23 та 24 серпня - по графіку, за яким працюють у неділю

Цей графік, до слова, може відрізнятися в залежності від відділення.

Детальний графік роботи конкретного відділення можна переглянути за посиланням на офіційному сайті Нової пошти.

У суботу та неділю, 21 і 22 серпня відповідно, відділення працюватимуть за звичним для цих днів графіком.

25 серпня Нова пошта у всіх містах України буде відчинена згідно зі звичного для середи графіку.