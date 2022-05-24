Новая почта поменяла тарифы на доставку посылок: что изменилось

Новая почта изменила тарифы на доставку посылок в почтомат и ввела ряд упрощений для более легкого расчета стоимости отправки.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Нововведения вступают в силу с 23 мая.
Тариф на доставку посылок в почтомат снижен на 10 гривен. Теперь услуга будет стоить 50 гривен.
С помощью почтоматов можно отправлять посылки весом до 20 кг, причем стоимость фиксированная независимо от географии доставки.
Теперь вместо 7 весовых категорий будет 3.
В тариф уже включена оценочная стоимость до 500 гривен. Если она выше - как и прежде, придется доплатить 0,5% от стоимости товара.
Стоимость доплаты за доставку посылок в села составит 20 гривен.
Отправка документов в фирменном пакете в отделение теперь стоит 45 гривен.
Если вы отправляете несколько посылок одной экспресс-накладной, доставка каждой увеличится на 10 гривен. Посылка с максимальным весом считается по базовому тарифу, остальные по сниженному:
Раньше клиенты платили за доставку грузов за 30 кг по базовому тарифу доставки по Украине и дополнительно за каждый кг свыше 30 кг. Теперь клиент будет оплачивать тариф, который формируется следующим образом: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта).
Компания отменяет расчет стоимости доставки грузов по параметрам или крайним точкам упаковки отправки. Теперь стоимость за доставку будет начисляться исключительно с учетом фактического и объемного веса самого груза и по-прежнему за аренду упаковочных материалов для перевозки груза (флэт-бокс, паллетные борта).
Теперь увеличивается количество бесплатных дней хранения для паллет с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия. Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения будет сокращаться с 7 до 3, не считая дня прибытия, из-за ограниченной площади отделений и большого количества отправлений этого вида.
Пример: если вы будете отправлять электродвигатель весом 34 кг и объемным весом 18 кг в паллетном борту по городу Львов, то вы оплатите 140 гривен:
Теперь увеличивается количество бесплатных дней хранения паллет с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия.
Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения будет сокращаться с 7 до 3, не считая дня прибытия, из-за ограниченной площади отделений и большого количества отправлений этого вида.
Как мы ранее писали, Киевстар отменил для украинцев роуминговые тарифы в 16 странах.
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