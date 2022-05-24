Новая почта поменяла тарифы на доставку посылок: что изменилось

Нововведения вступают в силу с 23 мая.

Тарифы на доставку посылок в почтоматы

Тариф на доставку посылок в почтомат снижен на 10 гривен. Теперь услуга будет стоить 50 гривен.

С помощью почтоматов можно отправлять посылки весом до 20 кг, причем стоимость фиксированная независимо от географии доставки.

Изменены весовые категории посылок

Теперь вместо 7 весовых категорий будет 3.

маленькая (до 2 кг) - 60 гривен. При отправке одежды пакеты на 0,5 кг, 1 кг или 2 кг вы получите бесплатно.

средняя (до 10 кг) - 80 гривен

большая (до 30 кг) - 120 гривен

В тариф уже включена оценочная стоимость до 500 гривен. Если она выше - как и прежде, придется доплатить 0,5% от стоимости товара.

Стоимость доплаты за доставку посылок в села составит 20 гривен.

Отправка документов

Отправка документов в фирменном пакете в отделение теперь стоит 45 гривен.

Несколько посылок в одной накладной

Если вы отправляете несколько посылок одной экспресс-накладной, доставка каждой увеличится на 10 гривен. Посылка с максимальным весом считается по базовому тарифу, остальные по сниженному:

до 2 кг — 20 грн

до 10 кг — 40 грн

до 30 кг — 80 грн

Упрощение тарифа доставки грузов

Раньше клиенты платили за доставку грузов за 30 кг по базовому тарифу доставки по Украине и дополнительно за каждый кг свыше 30 кг. Теперь клиент будет оплачивать тариф, который формируется следующим образом: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта).

Компания отменяет расчет стоимости доставки грузов по параметрам или крайним точкам упаковки отправки. Теперь стоимость за доставку будет начисляться исключительно с учетом фактического и объемного веса самого груза и по-прежнему за аренду упаковочных материалов для перевозки груза (флэт-бокс, паллетные борта).

Обновление услуги хранения паллет, грузов, шин и дисков.

Теперь увеличивается количество бесплатных дней хранения для паллет с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия. Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения будет сокращаться с 7 до 3, не считая дня прибытия, из-за ограниченной площади отделений и большого количества отправлений этого вида.

Пример: если вы будете отправлять электродвигатель весом 34 кг и объемным весом 18 кг в паллетном борту по городу Львов, то вы оплатите 140 гривен:

за доставку 34×3 (стоимость за 1 кг доставки по городу) = общая сумма будет составлять 102 грн.

за аренду паллетного борта = 60 грн.

Теперь увеличивается количество бесплатных дней хранения паллет с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия.

Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения будет сокращаться с 7 до 3, не считая дня прибытия, из-за ограниченной площади отделений и большого количества отправлений этого вида.