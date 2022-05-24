Нова пошта змінила тарифи на доставку посилок: що змінилося

Нова пошта змінила тарифи на доставку посилок в поштомат і ввела ряд спрощень для більш легкого розрахунку вартості відправки.
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
Нововведення набирають чинності з 23 травня.
Тариф на доставку посилок в поштомат знижено на 10 гривень. Тепер послуга коштуватиме 50 гривень.
За допомогою поштоматів можна відправляти посилки вагою до 20 кг, причому вартість фіксована незалежно від географії доставки.
Тепер замість 7 вагових категорій буде 3.
У тариф вже включена оціночна вартість до 500 гривень. Якщо вона вища - як і раніше, доведеться доплатити 0,5% від вартості товару.
Вартість доплати за доставку посилок в села складе 20 гривень.
Відправка документів у фірмовому пакеті у відділення тепер коштує 45 гривень.
Якщо ви відправляєте кілька посилок однією експрес-накладною, доставка кожної збільшиться на 10 гривень. Посилка з максимальною вагою вважається за базовим тарифом, решта за зниженим:
Раніше клієнти платили за доставку вантажів за 30 кг за базовим тарифом доставки по Україні і додатково за кожен кг понад 30 кг тепер клієнт буде оплачувати тариф, який формується наступним чином: загальна вага вантажу (в кг) множиться на вартість 1 кг, яка залежить від зони доставки (дальності кінцевого населеного пункту).
Компанія скасовує розрахунок вартості доставки вантажів за параметрами або крайніми точками упаковки відправки. Тепер вартість за доставку буде нараховуватися виключно з урахуванням фактичної й об'ємної ваги самого вантажу і як і раніше за оренду пакувальних матеріалів для перевезення вантажу (флет-бокс, палетні борти).
Тепер збільшується кількість безкоштовних днів зберігання для палет з 2 до 3 календарних днів, не рахуючи дня прибуття. Для вантажів, автошин і автодисків кількість днів зберігання буде скорочуватися з 7 до 3, не рахуючи дня прибуття, через обмежену площу відділень і великої кількості відправлень цього виду.
Приклад: якщо ви будете відправляти електродвигун вагою 34 кг і об'ємною вагою 18 кг в палетному борту по місту Львів, то ви сплатите 140 гривень:
Тепер збільшується кількість безкоштовних днів зберігання палет з 2 до 3 календарних днів, не рахуючи дня прибуття.
Для вантажів, автошин і автодисків кількість днів зберігання буде скорочуватися з 7 до 3, не рахуючи дня прибуття, через обмежену площу відділень і великої кількості відправлень цього виду.
Як ми раніше писали, Київстар скасував для українців роумінгові тарифи в 16 країнах.
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