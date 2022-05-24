Нова пошта змінила тарифи на доставку посилок: що змінилося

Нововведення набирають чинності з 23 травня.

Тарифи на доставку посилок в поштомати

Тариф на доставку посилок в поштомат знижено на 10 гривень. Тепер послуга коштуватиме 50 гривень.

За допомогою поштоматів можна відправляти посилки вагою до 20 кг, причому вартість фіксована незалежно від географії доставки.

Змінено вагові категорії посилок

Тепер замість 7 вагових категорій буде 3.

маленька (до 2 кг) - 60 гривень. При відправці одягу пакети на 0,5 кг, 1 кг або 2 кг ви отримаєте безкоштовно.

Середня (до 10 кг - 80 гривень

велика (до 30 кг) - 120 гривень

У тариф вже включена оціночна вартість до 500 гривень. Якщо вона вища - як і раніше, доведеться доплатити 0,5% від вартості товару.

Вартість доплати за доставку посилок в села складе 20 гривень.

Відправка документів

Відправка документів у фірмовому пакеті у відділення тепер коштує 45 гривень.

Кілька посилок в одній накладній

Якщо ви відправляєте кілька посилок однією експрес-накладною, доставка кожної збільшиться на 10 гривень. Посилка з максимальною вагою вважається за базовим тарифом, решта за зниженим:

до 2 кг - 20 грн

до 10 кг - 40 грн

до 30 кг - 80 грн

Спрощення тарифу доставки вантажів

Раніше клієнти платили за доставку вантажів за 30 кг за базовим тарифом доставки по Україні і додатково за кожен кг понад 30 кг тепер клієнт буде оплачувати тариф, який формується наступним чином: загальна вага вантажу (в кг) множиться на вартість 1 кг, яка залежить від зони доставки (дальності кінцевого населеного пункту).

Компанія скасовує розрахунок вартості доставки вантажів за параметрами або крайніми точками упаковки відправки. Тепер вартість за доставку буде нараховуватися виключно з урахуванням фактичної й об'ємної ваги самого вантажу і як і раніше за оренду пакувальних матеріалів для перевезення вантажу (флет-бокс, палетні борти).

Оновлення послуги зберігання палет, вантажів, шин і дисків.

Тепер збільшується кількість безкоштовних днів зберігання для палет з 2 до 3 календарних днів, не рахуючи дня прибуття. Для вантажів, автошин і автодисків кількість днів зберігання буде скорочуватися з 7 до 3, не рахуючи дня прибуття, через обмежену площу відділень і великої кількості відправлень цього виду.

Приклад: якщо ви будете відправляти електродвигун вагою 34 кг і об'ємною вагою 18 кг в палетному борту по місту Львів, то ви сплатите 140 гривень:

за доставку 34х3 (вартість за 1 кг доставки по місту) = загальна сума становитиме 102 грн.

за оренду палетного борту = 60 грн.

Тепер збільшується кількість безкоштовних днів зберігання палет з 2 до 3 календарних днів, не рахуючи дня прибуття.

Для вантажів, автошин і автодисків кількість днів зберігання буде скорочуватися з 7 до 3, не рахуючи дня прибуття, через обмежену площу відділень і великої кількості відправлень цього виду.