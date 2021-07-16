Скандал со штрафом "Новой почты" получил развязку: "эффективная система не работает, будем менять"

Магалецкая сообщила, что завершена работа комиссии по ситуации с "Новой почтой". Были обнаружены нарушения во время проверок и не учтен принцип пропорциональности при начислении штрафов.

"Официально: завершила работу комиссия по ситуации с "Новой почтой". Комиссия, созданная по моему приказу, для проведения проверки действий должностных лиц Госпродпотребслужбы в Харьковской области, установила: при осуществлении внеплановых мероприятий государственного контроля были допущены процессуальные нарушения. Кроме того, при применении штрафных санкций за нарушение требований законодательства не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания", - говорится в сообщении.

Как отметила Магалецкая, по итогам проверки она рекомендовала штраф отменить (формулировка согласно норме закона).

Также же она добавила, что штраф не просто отменили, а еще и сделали серьезные выводы, которые будут использованы для новых законодательных норм. Для отдельных чиновников хотят сделать невозможным вынесение неадекватных штрафов на свое усмотрение.

"Действия инспектора в районном центре породили "эффект бабочки"- привели к масштабной негативной ситуации на уровне всего государства. Это ненормально, эффективная система не работает. Поэтому будем менять систему. Как именно - расскажу позже", - написала председатель Госпродпотребслужбы.

Кроме того, Магалецкая предложила "Новой почте" установить в приложении новую кнопку - с помощью которой пользователи смогут сразу же пожаловаться на нарушение его прав в отделении.

С чего начался скандал с "Новой почтой"

В Харьковской области работники Госпродпотребсдужбы оштрафовали "Новую почту" на сумму почти в 325 миллионов гривен из-за двух жалоб клиентов.

В первом случае - в компании не уберегли аквариум и отказались возместить убыток, во втором - клиент из Чугуева составил жалобу на одно из отделений.

В обоих случаях в отделения "Новой почты" пришли с внеплановыми проверками и по результатам - наложили штрафы в десятки миллионов гривен.