Скандал зі штрафом "Нової пошти" отримав розв'язку: "ефективна система не працює, будемо міняти"

Магалецька повідомила, що завершена робота комісії щодо ситуації з "Новою Поштою". Були виявлені порушення під час перевірок і не враховано принцип пропорційності при нарахуванні штрафів.

"Офіційно: завершила роботу комісія по ситуації з "Новою поштою". Комісія, створена за моїм наказом, для проведення перевірки дій посадових осіб Держпродспоживслужби в Харківській області, встановила: при здійсненні позапланових заходів державного контролю були допущені процесуальні порушення. Крім того, при застосуванні штрафних санкцій за порушення вимог законодавства не був врахований принцип пропорційності порушення і покарання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила Магалецька, за підсумками перевірки вона рекомендувала штраф скасувати (формулювання згідно з нормою закону).

Також же вона додала, що штраф не просто скасували, а ще й зробили серйозні висновки, які будуть використані для нових законодавчих норм. Для окремих чиновників хочуть унеможливити винесення неадекватних штрафів на свій розсуд.

"Дії інспектора в районному центрі породили" ефект метелика" - призвели до масштабної негативної ситуації на рівні всієї держави. Це ненормально, ефективна система не працює. Тому будемо міняти систему. Як саме - розповім пізніше", - написала голова Держпродспоживслужби.

Крім того, Магалецька запропонувала "Новій пошті" встановити в додатку нову кнопку - за допомогою якої користувачі зможуть відразу ж поскаржитися на порушення прав у відділенні.

З чого почався скандал з "Новою Поштою"

У Харківській області працівники Держпродспоживслужби оштрафували "Нову Пошту" на суму майже в 325 мільйонів гривень через дві скарги клієнтів.

У першому випадку - в компанії не вберегли акваріум і відмовилися відшкодувати збиток, у другому - клієнт з Чугуєва склав скаргу на одне з відділень.

В обох випадках у відділення "Нової Пошти" прийшли з позаплановими перевірками та за результатами - наклали штрафи в десятки мільйонів гривень.