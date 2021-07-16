Скандал зі штрафом "Нової пошти" отримав розв'язку: "ефективна система не працює, будемо міняти"

Штраф у розмірі 325 мільйонів гривень для "Нової пошти" скасували й в Держпродспоживслужбі визнали, що при перевірці були допущені процесуальні порушення.
Про це написала голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька на своїй сторінці в Facebook.
Магалецька повідомила, що завершена робота комісії щодо ситуації з "Новою Поштою". Були виявлені порушення під час перевірок і не враховано принцип пропорційності при нарахуванні штрафів.
"Офіційно: завершила роботу комісія по ситуації з "Новою поштою". Комісія, створена за моїм наказом, для проведення перевірки дій посадових осіб Держпродспоживслужби в Харківській області, встановила: при здійсненні позапланових заходів державного контролю були допущені процесуальні порушення. Крім того, при застосуванні штрафних санкцій за порушення вимог законодавства не був врахований принцип пропорційності порушення і покарання", - йдеться в повідомленні.
Як зазначила Магалецька, за підсумками перевірки вона рекомендувала штраф скасувати (формулювання згідно з нормою закону).
Також же вона додала, що штраф не просто скасували, а ще й зробили серйозні висновки, які будуть використані для нових законодавчих норм. Для окремих чиновників хочуть унеможливити винесення неадекватних штрафів на свій розсуд.
"Дії інспектора в районному центрі породили" ефект метелика" - призвели до масштабної негативної ситуації на рівні всієї держави. Це ненормально, ефективна система не працює. Тому будемо міняти систему. Як саме - розповім пізніше", - написала голова Держпродспоживслужби.
Крім того, Магалецька запропонувала "Новій пошті" встановити в додатку нову кнопку - за допомогою якої користувачі зможуть відразу ж поскаржитися на порушення прав у відділенні.
У Харківській області працівники Держпродспоживслужби оштрафували "Нову Пошту" на суму майже в 325 мільйонів гривень через дві скарги клієнтів.
У першому випадку - в компанії не вберегли акваріум і відмовилися відшкодувати збиток, у другому - клієнт з Чугуєва склав скаргу на одне з відділень.
В обох випадках у відділення "Нової Пошти" прийшли з позаплановими перевірками та за результатами - наклали штрафи в десятки мільйонів гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилося продовження історії з багатомільйонним штрафом для"нової пошти".
А також ми розповідали про те, що "Нова пошта" звернулася до українців.