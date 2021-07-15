"Новая почта" сделала важное заявление и обратилась к украинцам за помощью
"Новая почта" после громкого скандала с рекордным штрафом за разбитый аквариум объявила о внедрении важного новшества для улучшения сервиса. Речь идет о сборе от клиентов отзывов и описаний проблем, с которыми они сталкиваются, а также рационализаторских предложений.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Новой почты".
В компании отметили, что ежедневно общаются с клиентами в комментариях в соцсетях, отвечают на телефонные звонки, и пытаются "решить все-все-все проблемы и вопросы".
"Но мы хотим большего - чтобы все наши клиенты были довольны, даже в ситуациях, когда мы ошибаемся", - говорится в публикации.
Так, был запушен в Facebook хэштег "#НП_чує" для сбора жалоб и отзывов.
"Среди них мы выберем ТОП-10, которые решим как можно быстрее! Мы готовы к конструктивной критике, а наши менеджеры - к отправке подарков за нее", - рассказали в компании.
Как клиенты могут повлиять на сервис "Новой почты"
В "НП" призвали украинцев помочь им повысить качество предоставляемых услуг, отправив в комментариях описание проблем и предложений, как можно улучшить сервис, в том числе обслуживание в отделениях, связь с курьерами, упаковки, мобильное приложение и так далее.
Чтобы критика была "по-настоящему конструктивная", в компании просят:
- четкое описание проблемы и как, по вашему мнению, ее решить;
- предложения, как улучшить или изменить продукты и сервисы "Новой почты", должны быть реалистичны;
- что компания должна сделать, чтобы клиент остался доволен сервисом даже в случае ошибки со стороны "НП".
Компания через неделю выберет лучшую десятку отзывов и советов, которые помогут улучшить их сервис и услуги, и обещает начать над ними работать. Каждый месяц будет отчет и демонстрация осуществленного прогресса.
Ранее мы рассказывали, что мошенники придумали хитрую схему "развода" через службу доставки "Новая почта".