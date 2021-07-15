"Новая почта" сделала важное заявление и обратилась к украинцам за помощью

"Новая почта" после громкого скандала с рекордным штрафом за разбитый аквариум объявила о внедрении важного новшества для улучшения сервиса. Речь идет о сборе от клиентов отзывов и описаний проблем, с которыми они сталкиваются, а также рационализаторских предложений.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Новой почты".

В компании отметили, что ежедневно общаются с клиентами в комментариях в соцсетях, отвечают на телефонные звонки, и пытаются "решить все-все-все проблемы и вопросы".

"Но мы хотим большего - чтобы все наши клиенты были довольны, даже в ситуациях, когда мы ошибаемся", - говорится в публикации.

Так, был запушен в Facebook хэштег "#НП_чує" для сбора жалоб и отзывов.

"Среди них мы выберем ТОП-10, которые решим как можно быстрее! Мы готовы к конструктивной критике, а наши менеджеры - к отправке подарков за нее", - рассказали в компании.

Как клиенты могут повлиять на сервис "Новой почты"

В "НП" призвали украинцев помочь им повысить качество предоставляемых услуг, отправив в комментариях описание проблем и предложений, как можно улучшить сервис, в том числе обслуживание в отделениях, связь с курьерами, упаковки, мобильное приложение и так далее.

Чтобы критика была "по-настоящему конструктивная", в компании просят:

четкое описание проблемы и как, по вашему мнению, ее решить;

предложения, как улучшить или изменить продукты и сервисы "Новой почты", должны быть реалистичны;

что компания должна сделать, чтобы клиент остался доволен сервисом даже в случае ошибки со стороны "НП".

Компания через неделю выберет лучшую десятку отзывов и советов, которые помогут улучшить их сервис и услуги, и обещает начать над ними работать. Каждый месяц будет отчет и демонстрация осуществленного прогресса.