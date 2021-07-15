ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Новая почта" сделала важное заявление и обратилась к украинцам за помощью

Новина українською →
Четверг 15 июля 2021 20:14
"Новая почта" сделала важное заявление и обратилась к украинцам за помощью Фото: "Новая почта" внедряет важное новшество (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

"Новая почта" после громкого скандала с рекордным штрафом за разбитый аквариум объявила о внедрении важного новшества для улучшения сервиса. Речь идет о сборе от клиентов отзывов и описаний проблем, с которыми они сталкиваются, а также рационализаторских предложений.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Новой почты".

В компании отметили, что ежедневно общаются с клиентами в комментариях в соцсетях, отвечают на телефонные звонки, и пытаются "решить все-все-все проблемы и вопросы".

"Но мы хотим большего - чтобы все наши клиенты были довольны, даже в ситуациях, когда мы ошибаемся", - говорится в публикации.

Так, был запушен в Facebook хэштег "#НП_чує" для сбора жалоб и отзывов.

"Среди них мы выберем ТОП-10, которые решим как можно быстрее! Мы готовы к конструктивной критике, а наши менеджеры - к отправке подарков за нее", - рассказали в компании.

Как клиенты могут повлиять на сервис "Новой почты"

В "НП" призвали украинцев помочь им повысить качество предоставляемых услуг, отправив в комментариях описание проблем и предложений, как можно улучшить сервис, в том числе обслуживание в отделениях, связь с курьерами, упаковки, мобильное приложение и так далее.

Чтобы критика была "по-настоящему конструктивная", в компании просят:

  • четкое описание проблемы и как, по вашему мнению, ее решить;
  • предложения, как улучшить или изменить продукты и сервисы "Новой почты", должны быть реалистичны;
  • что компания должна сделать, чтобы клиент остался доволен сервисом даже в случае ошибки со стороны "НП".

Компания через неделю выберет лучшую десятку отзывов и советов, которые помогут улучшить их сервис и услуги, и обещает начать над ними работать. Каждый месяц будет отчет и демонстрация осуществленного прогресса.

Ранее мы рассказывали, что мошенники придумали хитрую схему "развода" через службу доставки "Новая почта".

Читайте РБК-Украина в Google News
сервис Новая почта почта
LITE
Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела
Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела