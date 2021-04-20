Новая локация и хедлайнеры: что подготовил для слушателей "Джаз на Днепре-2021"

16, 17 и 18 июля состоится международный фестиваль "Джаз на Днепре". В этом году организаторы решили поменять локацию - мероприятие перенесется в парку им. Т. Шевченко.

Как отмечается в сообщении, это позволит избежать большого скопления людей, которое было бы в фан-зоне на привычной локации - Монастырском острове.

"В прошлом году локация проведения фестиваля была более виртуальной. В этот раз выбрали парк Шевченко. Конечно, все карантинные нормы будут соблюдены", - отметил председатель художественного совета при городском голове, заслуженный деятель искусств Украины Григорий Гельфер.

Мероприятие состоится в рамках программы Бориса Филатова "Культурная столица", в то же время, уже традиционно, для проведения фестиваля будут привлечены и средства меценатов и спонсоров, отметил начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Евгений Хорошилов.

"Есть постановление главного санитарного врача Украины № 45, которое вышло в прошлом году, и где четко и детализировано прописаны требования к организации подобных мероприятий. Все локации будут ограждены, будет происходить термометрия на входе, люди должны носить маски", - подчеркнул чиновник.

Полная программа фестиваля "Джаз на Днепре" еще формируется, найти ее можно будет на официальном сайте. Но уже сейчас известны имена звезд.

"Хедлайнеры этого года: трио Джеки Террассона и трубач Авишай Коэн. Обе эти программы состоятся на просьбу гостей нашего фестиваля. Будет также Марио Стефано Пьетрадарки и, заявленный еще год назад, 10-кратный обладатель "Грэмми" Артуро Сандоваль. Кроме того, традиционно мы празднуем 100-летие джазовой легенды. В этом году 100 лет исполняется Астору Пьяццолли - создателю стиля танго нуэво, который объединил джаз и танго. Эту программу готовит квинтет "Аргентум" под руководством Дмитрия Логвина", - рассказала арт-директор фестиваля Анна Рускевич.

16 июля возле колонного входа в парк Шевченко состоится большой концерт молодых исполнителей из разных стран - New Jazz Generation. Выступят коллективы из Франции, Польши, Германии и Украины. Этот концерт будет для зрителей бесплатным.

Основная локация, на которую можно будет попасть только по билетам, расположится в летнем театре. Остальные площадки будут на территории всего парка.

"На фестивале будут детские зоны, ночные программы с экспериментальным джазом, поэтому будет интересно гостям разного возраста", - рассказала организатор Мария Гусева.