Нова локація та хедлайнери: що підготував для слухачів "Джаз на Дніпрі-2021"

16, 17 та 18 липня відбудеться міжнародний фестиваль "Джаз на Дніпрі". Цьогоріч організатори вирішили змінити локацію - захід перенесеться до парку ім. Т. Шевченка.

Як зазначається у повідомлені, це дозволить уникнути великого скупчення людей, яке було б у фан-зоні на звичній локації - Монастирському острові.

"Торік локація проведення фестивалю була більш віртуальною. Цього разу обрали парк Шевченка. Звичайно, усі карантинні норми будуть дотримані", - зазначив голова художньої ради при міському голові, заслужений діяч мистецтв України Григорій Гельфер.

Захід відбудеться в рамках програми Бориса Філатова "Культурна столиця", водночас, вже традиційно, для проведення фестивалю будуть залучені й кошти меценатів і спонсорів, зазначив начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

"Є постанова головного санітарного лікаря України № 45, яка вийшла торік, і де чітко та деталізовано прописані вимоги до організації подібних заходів. Усі локації будуть огороджені, відбуватиметься термометрія на вході, люди мають носити маски тощо", - наголосив чиновник.

Повна програма фестивалю "Джаз на Дніпрі" ще формується, знайти її можна буде на офіційному сайті. Але вже зараз відомі імена зірок.

"Хедлайнери цього року: тріо Джекі Террассона і трубач Авішай Коен. Обидві ці програми відбудуться на прохання гостей нашого фестивалю. Буде також Маріо Стефано П’єтрадаркі і, заявлений ще рік тому, 10-разовий володар "Греммі" Артуро Сандоваль. Крім того, традиційно ми святкуємо 100-річчя джазової легенди. У цьому році 100 років виповнюється Астору П’яццоллі - творцеві стилю танго нуево, який об’єднав джаз і танго. Цю програму готує квінтет "Аргентум" під керівництвом Дмитра Логвіна", - розповіла арт-директор фестивалю Анна Рускевич.

16 липня біля колонного входу в парк Шевченка відбудеться великий концерт молодих виконавців з різних країн - New Jazz Generation. Виступлять колективи з Франції, Польщі, Німеччини та України. Цей концерт буде для глядачів безкоштовним.

Основна локація, на яку можна буде потрапити лише за квитками, розташується у літньому театрі. Решта майданчиків буде на території всього парку.

"На фестивалі будуть дитячі зони, нічні програми з експериментальним джазом, тож цікаво буде гостям різного віку", - розповіла організаторка Марія Гусєва.