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Новая Буча. В Изюме найдены массовые захоронения людей (фото)

Новина українською →
Изюм, Пятница 16 сентября 2022 08:55
Новая Буча. В Изюме найдены массовые захоронения людей (фото) Фото: В Изюме найдено сотни могил (t.me/smolii_ukraine)
Автор: Людмила Жукова

После деоккупации Изюма в Харьковской области украинскими бойцами, стали появляться следы военных преступлений россиян. Так, в населенном пункте в лесах найдено массовое захоронение людей.

Жуткие фотографии показал журналист Андрей Смолий в Telegram.

Найдено огромное количество могил

Смолий сообщил, что в Изюме найдены массовые захоронения людей. Предварительно до пяти сотен.

"Это только в одном месте. И это только один город. Говорят погибших там около тысячи", - написал журналист.

Отметим, что все могилы пронумерованы.

Новая Буча. В Изюме найдены массовые захоронения людей (фото)Новая Буча. В Изюме найдены массовые захоронения людей (фото)Новая Буча. В Изюме найдены массовые захоронения людей (фото)Новая Буча. В Изюме найдены массовые захоронения людей (фото)Новая Буча. В Изюме найдены массовые захоронения людей (фото)В Изюме найдено массовое захоронение людей (t.me/smolii_ukraine)

На некоторых могилах есть венки. На крестах, установленных над местами захоронений, видны надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412". Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил подлинность снимков.

В свою очередь, советник главы Минобороны Алексей Копытько сказал, что "разрушения, нанесенные оккупантами в Изюме, сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв, – минимум с двумя Бучами Киевской области".

Напомним, что Харьковская область шесть месяцев была оккупирована россиянами. На Изюм российские оккупанты обрушили больше ракет, чем на Мариуполь. Хотя населения в Изюме было примерно в 10 раз меньше.

Показана пыточная в Изюме

Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал пыточную в деоккупированном Изюме, которую обустроили оккупанты.

На пол они клали линолеум, чтобы быстро смывать следы крови. Именно в этом помещении, отмечает Лубинец, украинцы выбивали согласие на сотрудничество с оккупантами.

Как сообщалось, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

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