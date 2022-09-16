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Нова Буча. В Ізюмі знайдено масові поховання людей (фото)

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Ізюм, П'ятниця 16 вересня 2022 08:55
Нова Буча. В Ізюмі знайдено масові поховання людей (фото) Фото: в Ізюмі знайдено сотні могил (t.me/smolii_ukraine)
Автор: Людмила Жукова

Після деокупації Ізюма в Харківській області українськими бійцями, стали з'являтися сліди військових злочинів росіян. Так, в населеному пункті у лісах знайдено масове поховання людей.

Моторошні фотографії показав журналіст Андрій Смолій в Telegram.

Знайдено величезну кількість могил

Смолій повідомив, що в Ізюмі знайдені масові поховання людей. Попередньо до п'яти сотень.

"Це тільки в одному місці. І це тільки одне місто. Кажуть загиблих там близько тисячі", - написав журналіст.

Зазначимо, що всі могили пронумеровані.

Нова Буча. В Ізюмі знайдено масові поховання людей (фото)Нова Буча. В Ізюмі знайдено масові поховання людей (фото)Нова Буча. В Ізюмі знайдено масові поховання людей (фото)Нова Буча. В Ізюмі знайдено масові поховання людей (фото)Нова Буча. В Ізюмі знайдено масові поховання людей (фото)В Ізюмі знайдено масове поховання людей (t.me/smolii_ukraine)

На деяких могилах є вінки. На хрестах, встановлених над місцями поховань, видно написи: "ВСУ, 17 осіб, з моргу", "345", "412". Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко підтвердив справжність знімків.

У свою чергу, радник глави Міноборони Олексій Копитько сказав, що "руйнування, нанесені окупантами в Ізюмі, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в декількох Бородянках, а за кількістю жертв, – мінімум з двома Бучами Київської області".

Нагадаємо, що Харківська область шість місяців була окупована росіянами. На Ізюм російські окупанти обрушили більше ракет, ніж на Маріуполь. Хоча населення в Ізюмі було приблизно в 10 разів менше.

Показана катівня в Ізюмі

Омбудсмен Дмитро Лубінець показав катівню в деокупованому Ізюмі, яку облаштували росіяни.

На підлогу вони клали лінолеум, щоб швидко змивати сліди крові. Саме у цьому приміщенні, наголошує Лубінець, з українців вибивали згоду на співпрацю з окупантами.

Як повідомлялося, окупанти оголосили про виведенні своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.

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