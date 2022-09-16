Нова Буча. В Ізюмі знайдено масові поховання людей (фото)
Після деокупації Ізюма в Харківській області українськими бійцями, стали з'являтися сліди військових злочинів росіян. Так, в населеному пункті у лісах знайдено масове поховання людей.
Моторошні фотографії показав журналіст Андрій Смолій в Telegram.
Знайдено величезну кількість могил
Смолій повідомив, що в Ізюмі знайдені масові поховання людей. Попередньо до п'яти сотень.
"Це тільки в одному місці. І це тільки одне місто. Кажуть загиблих там близько тисячі", - написав журналіст.
Зазначимо, що всі могили пронумеровані.
В Ізюмі знайдено масове поховання людей (t.me/smolii_ukraine)
На деяких могилах є вінки. На хрестах, встановлених над місцями поховань, видно написи: "ВСУ, 17 осіб, з моргу", "345", "412". Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко підтвердив справжність знімків.
У свою чергу, радник глави Міноборони Олексій Копитько сказав, що "руйнування, нанесені окупантами в Ізюмі, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в декількох Бородянках, а за кількістю жертв, – мінімум з двома Бучами Київської області".
Нагадаємо, що Харківська область шість місяців була окупована росіянами. На Ізюм російські окупанти обрушили більше ракет, ніж на Маріуполь. Хоча населення в Ізюмі було приблизно в 10 разів менше.
Показана катівня в Ізюмі
Омбудсмен Дмитро Лубінець показав катівню в деокупованому Ізюмі, яку облаштували росіяни.
На підлогу вони клали лінолеум, щоб швидко змивати сліди крові. Саме у цьому приміщенні, наголошує Лубінець, з українців вибивали згоду на співпрацю з окупантами.
Як повідомлялося, окупанти оголосили про виведенні своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.