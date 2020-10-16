Новая аномалия: Харьков оккупировали полчища насекомых-хищников

В Харькове наблюдается очередная аномалия. Дело в том, что из-за теплой погоды (а за окном было +20 градусов) на улицах появились полчища маленьких жучков. Их еще называют "божьими коровками". Обычно эти букашки пробуждаются от зимнего сна, когда температура воздуха повышается больше 8 градусов.

О нашествии жуков сообщают в Telegram-канале "ВЕХА Харьков".

"Божьи коровки готовятся захватить мир. Начали с Харькова", — подписал автор ролика видео.

Отметим, что автор не уточнил, где именно увидел такое количество насекомых в городе.

В Харькове проснулись божьи коровки

Отметим, что божьи коровки и их личинки — это хищники, они питаются тлей, червецами и другими мелкими насекомыми, немногие виды являются растительноядными. Всего в семействе около 6 тысяч видов. Жуки распространены практически по всему земному шару, за исключением Антарктиды и зон с вечной мерзлотой.

Кстати, коровкой насекомое назвали за то, что при опасности на сгибах его ножек выступает желто-оранжевая пахучая жидкость, которым она отпугивает своих врагов.

Интересно, что когда-то этой жидкостью люди смазывали больные зубы. А вот для птиц цвет, пятна и запах выделений божьей коровки служит сигналом предупреждения о ее несъедобности и ядовитости. Если все же неразумная птица отважится проглотить божью коровку, то рискует сильно обжечь свое горло.

С божьими коровками связаны добрые любовные приметы. В странах Азии существует примета, что если отпустить божью коровку, то она найдет твою пару - полетит к суженому или суженой и шепнет его или ее имя. После этого встреча будущих влюбленных обязательно произойдет.

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