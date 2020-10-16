Нова аномалія: Харків окупували полчища комах-хижаків

У Харкові спостерігається чергова аномалія. Справа в тому, що через теплу погоду (а за вікном було +20 градусів) на вулицях з'явилися полчища маленьких жучків. Їх ще називають "сонечками". Зазвичай ці комашки пробуджуються від зимового сну, коли температура повітря підвищується понад 8 градусів.

Про нашестя жуків повідомляють в Telegram-каналі "ВЕХА Харків".

"Сонечка готуються захопити світ. Почали з Харкова", — підписав автор ролика відео.

Зазначимо, що автор не уточнив, де саме побачив таку кількість комах в місті.

У Харкові прокинулися сонечка

Зазначимо, що сонечка і їх личинки — це хижаки, вони живляться попелицями, червецями та іншими дрібними комахами, деякі види рослинноядними. Всього в сімействі близько 6 тисяч видів. Жуки поширені практично по всій земній кулі, за винятком Антарктиди і зон з вічною мерзлотою.

До речі, сонечком комаху назвали за те, що при небезпеці на згинах її ніжок виступає жовто-помаранчева пахуча рідина, яким вона відлякує своїх ворогів.

Цікаво, що колись цією рідиною люди змащували хворі зуби. А ось для птахів колір, плями і запах виділень сонечка служить сигналом попередження про її неїстівні речовини і отруйності. Якщо все ж нерозумна пташка наважиться проковтнути божу корівку, то ризикує сильно обпалити своє горло.

З сонечками пов'язані добрі любовні прикмети. У країнах Азії існує прикмета, що якщо відпустити божу корівку, то вона знайде твою пару - полетить до судженого або судженої і шепне його або її ім'я. Після цього зустріч майбутніх закоханих обов'язково відбудеться.

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