Нова версія пісні "Ніч яка місячна": Артем Пивоваров і KOLA створили справжній шедевр

Артем Пивоваров та KOLA (Анастасія Прудіус) у рамках проекту "Твої вірші, мої ноти" об'єдналися, аби подарувати нам сучасне звучання вічної класики - інтерпретації вірша Михайла Старицького "Виклик", рядки якого знає чи не кожен українець. Нова версія пісні "Ніч яка місячна" сповнена щирості, показує глибину почуттів та передає стан душі закоханої людини.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про новий трек поп-зірок, який пробирає до мурашок.
За словами Артема, представляти своє бачення класики для нього - завжди велика відповідальність.
"Цьому віршу Михайла Старицького вже понад століття, його знають різні покоління. У проєкті ТВМН я прагну популяризувати та розвивати нашу культуру, тож ми спробували розглянути цю поезію через призму сучасності", - говорить він.
Пивоваров переконаний, що KOLA "гармонійно доповнила цю музичну розповідь, додала композиції емоційності та ніжності", і він сподівається, що ця романтична історія відгукнеться в серцях людей.
Кадр з кліпу "Ніч яка місячна"
У свою чергу Настя зізнається, що саме цей вірш Старицького “завжди був особливим" для неї.
"Ще з дитинства я пам'ятаю, як кожен рядок відгукувався мені чимось близьким і рідним. Тому, коли Артем запропонував створити музичну інтерпретацію цього класичного твору, я з радістю погодилася", - каже співачка.
Артистка, яка 19 жовтня дасть великий концерт у київському Палаці спорту, наголошує, що вони з Артемом “не просто використали вірш, а додали власне бачення, створили нову мелодію, яка підкреслює глибину і настрій”.
Кадр з кліпу "Ніч яка місячна"
У кліпі показано, як створювалися ті чи інші твори в різні періоди: колись записувалися від руки пером, пізніше - за допомогою друкарських машинок, зараз - створюються та зберігаються в різних форматах.
Та незалежно від часів та способів ці витвори завжди передаються від покоління до покоління, що також символічно зображено у відео.
Пивоваров виступає в ролі оповідача. Він та KOLA живуть у різних часових межах: вона - в теперішньому, він - подорожує різними часовими проміжками.
Люди в чорному - відлуння минулого, джерела творчості, що живе поза часом.
Книга в цій історії є уособленням будь-якої праці, що зрештою стає нашим надбанням.
“Пращури залишили нам багато скарбів, які важливо не загубити, а іноді й віднайти, як це робить героїня", - йдеться у описі відео на YouTube.
Пісню "Ніч яка місячна, зоряна, ясная" часто вважають народною. Хоча, як ми вже знаємо, слова до неї написані Старицьким. Вона була написана у 19 столітті, в період, коли українська культура переживала відродження і національне піднесення.
Музику створив видатний український композитор Микола Лисенко. Проте пісня стала всесвітньо відомою з іншою мелодією, авторами якої є кобзар Андрій Волощенко та Василь Овчинніков.
Цю композицію виконували багато відомих українських співаків, таких як Дмитро Гнатюк, Ніна Матвієнко, Олександр Пономарьов та інші.
Пісня "Ніч яка місячна, зоряна, ясная" асоціюється з романтикою та красою української природи, що робить її особливою й близькою для багатьох слухачів.
У 1974 році пісня набула великої популярності після виходу фільму видатного українського режисера і актора Леоніда Бикова "В бій ідуть тільки "старики".