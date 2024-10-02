Новая версия песни "Ніч яка місячна": Артем Пивоваров и KOLA создали настоящий шедевр

Почему Пивоваров и KOLA спели именно эту песню

По словам Артема, представлять свое видение классики для него - всегда большая ответственность.

"Этому стихотворению Михаила Старицкого уже более века, его знают разные поколения. В проекте ТВМН я стараюсь популяризировать и развивать нашу культуру, поэтому мы попытались рассмотреть эту поэзию через призму современности", - говорит он.

Пивоваров убежден, что KOLA "гармонически дополнила этот музыкальный рассказ, добавила композиции эмоциональности и нежности", и он надеется, что эта романтическая история отзовется в сердцах людей.

Кадр из клипа "Ніч яка місячна"

В свою очередь Настя признается, что именно это стихотворение Старицкого "всегда было особенным" для нее.

"Еще с детства я помню, как каждая строчка отзывалась мне чем-то близким и родным. Поэтому, когда Артем предложил создать музыкальную интерпретацию этого классического произведения, я с радостью согласилась", - говорит певица.

Артистка, которая 19 октября даст большой концерт в киевском Дворце спорта, отмечает, что они с Артемом "не просто использовали стихотворение, а добавили собственное видение, создали новую мелодию, подчеркивающую глубину и настроение".

Кадр из клипа "Ніч яка місячна"

В чем суть видео "Ніч яка місячна"

В клипе показано, как создавались те или иные произведения в разные периоды: когда-то записывались от руки пером, позже - с помощью печатных машинок, сейчас - создаются и хранятся в разных форматах.

Но независимо от времени и способов эти произведения всегда передаются от поколения к поколению, что символически изображено в видео.

Пивоваров выступает в роли повествователя. Он и KOLA живут в разных временных пределах: она - в настоящем, он - путешествует по разным временным промежуткам.

Люди в черном - эхо прошлого, источники творчества, живущего вне времени.

Книга в этой истории является олицетворением любого труда, который в конечном итоге становится нашим достоянием.

"Предки оставили нам много сокровищ, которые важно не потерять, а иногда и найти, как это делает героиня", - говорится в описании видео на YouTube.

Факты об оригинальной версии песни "Ніч яка місячна"

Песню "Ніч яка місячна, зоряна, ясная" часто считают народной. Хотя, как мы уже знаем, слова к ней написаны Старицким. Она была написана в 19 веке, в период, когда украинская культура переживала возрождение и национальный подъем.

Музыку создал выдающийся украинский композитор Николай Лысенко. Однако песня стала всемирно известной с другой мелодией, авторами которой являются кобзарь Андрей Волощенко и Василий Овчинников.

Эту композицию исполняли многие известные украинские певцы, такие как Дмитрий Гнатюк, Нина Матвиенко, Александр Пономарев и другие.

Песня "Ніч яка місячна, зоряна, ясная" ассоциируется с романтикой и красотой украинской природы, что делает ее особенной и близкой для многих слушателей.

В 1974 году песня приобрела большую популярность после выхода фильма выдающегося украинского режиссера и актера Леонида Быкова "В бой идут одни "старики".