Нова українська музика: 25 пісень, які треба встигнути послухати в грудні

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - "Якби"

Ода безмежній любові, яка змушує нас прагнути стати всім для іншої людини. Пісня про те, як любов здатна перетворювати людину, робити її сильною, ніжною і самовідданою водночас. Навіть якщо доведеться залишити за спиною все знайоме, навіть саме “небо”, заради кохання - це завжди буде того варте.

Маша Кондратенко & Ірина Білик - "Дівчинка"

Український рімейк легендарної пісні. Метч двох поколінь, жіночої сили й ніжності. Ода коханню і відданості, які ніколи не втрачають своєї актуальності

Анна Трінчер - "Треш"

Відверта історія про кохання, яке перетворюється на боротьбу, про біль, що стає буденністю, і про нелегкий вибір - залишитися в отруйних стосунках чи обрати себе.

KOLA & Bulvar LU - "Дотикам"

Цей фіт - про два закоханих серця, які так і не змогли по-справжньому з'єднатися назавжди. Пісня про ті моменти, коли мрії сильніші за реальність, а почуття залишаються в думках та пам’яті.

Kalush Orchestra feat. Харфанг - "Дівчата"

Музичний маніфест, присвячений унікальності кожної дівчини та пошуку тієї, що здатна запалити серце. Трек розповідає історію про розмаїття жіночої краси, характерів і душ, торкаючись теми складного шляху до справжнього кохання.

YAKTAK і NICHKA - "Тихо плакала”

Цей трек, кажуть артисти, про розбите серце й біль, який залишає любов після розлуки. Пісня ніби показує кадри з життя дівчини, яка стоїть у метро, слухає музику й плаче, бо все нагадує їй про того, кого вона кохала. Сльози капають на пальто, а вона повторює собі, як мантру: "Серце, не боли". Це історія про самотність, про спробу відпустити людину, яку все ще кохаєш. Про людину, "без обіймів якої, ти наче без дому”. Композиція наче звучить від імені тих, хто хоч раз переживав подібне.

KAZKA & BLOCKBABY - "Під дощем"

Трек про силу кохання, яке викликає бажання жити та надихатись. Адже у багатьох був у житті момент, коли ти або спустошений, або тебе накриває різними негативними емоціями, що символізує дощ у цій пісні, і саме кохання дає тобі сил рухатись далі і наповнює твою душу теплом.

Павло Зібров та Гарік Кричевський - "Вірні друзі"

Ця пісня - нагадування про цінність людських звʼязків і важливість зберігати щирість у нашому швидкому світі. Справжній тост за дружбу, яка здатна долати роки та відстані.

Lama - "Тішу"

У кожній ноті, кожному слові нової пісні Наталії Дзеньків звучить відвертість, яка торкається найглибших кутків серця. Ця композиція є посланням, загорнутим в емоції - воно подорожує крізь час і простір, щоб нагадати про силу почуттів, які ніколи не згасають. Цей лист розповідає історію кожної українки, яка чекає, сподівається, шукає тепла у спогадах та мріє про повернення світла у своє життя.

Артем Кондратюк - "Скажи, мам"

Композиція була написана під впливом справжньої історії 22-річного військовополоненого, який провів два роки в полоні, зазнаючи катувань та знущань. Саме історія молодого хлопця, який після жахливих випробувань і втрати мовлення знову зміг заговорити, надихнула фіналіста "Голосу країни" на створення цієї пісні.

Миколай Сєрга - "БЕЗ ЗСУ PZDC"

Ця важлива композиція присвячена українським воїнам: кожному, хто зробив свій вибір на користь захисту рідної землі; хто щоденно ризикує життям, знищуючи ворога на передовій.

“Найбрудніша робота за тими завжди, хто її не боїться і йде навпростець", - коментує артист.

Shmiska - "DVD"

Пісня про травматичне кохання та зраду.

HOHLAN - "Епілог"

Історія про любов, яка починається, зростає і завершується, як книга, яка стала для артиста “підсумком непростого періоду у творчості та житті”.

“Це моя сповідь, і я впевнений, що багато хто знайде у ній щось близьке", - говорить співак.

SWOIIA – "Так кльово"

Це композиція про справжнє кохання, яке залишається незмінним навіть у нових реаліях. У пісні звучить ключовий меседж: немає значення, де ти. Якщо є справжні почуття, вони здатні подолати будь-які випробування.

YULIA NELSON - "Girl Power"

Присвята жінкам, які обирають себе, не бояться діяти, але й не проявляють ініціативу та не заповнює собою весь простір. Зі слів Юлії, пісня може бути терапією для жінок й відповідати на їхні питання, щоб під час прослуховування кожна з них пам’ятала, що вона гідна та варта кращого.

YALLA - "Останній онлайн"

Аудіовізуальна подорож у життя дівчини та світ, де наші стосунки, переважно, перемістилися в онлайн, а перебування коханого в мережі стає одним з найважливіших речей.

ALBINA - "Унікальна"

Десятирічна співачка тільки-но з'явилася на музичному небосхилі, але вже закохує в себе дітей і дорослих і постійно виступає на різноманітних музичних конкурсах. Автор пісні, до речі, відомий український співак, хореограф та постановник, колишній учасник гурту Rumberos Олег Серафин (SERAFYN).

Максим Бородін - "Одна"

Артист поєднує у новій пісні щирість стосунків із коханою людиною та тепло, яке приносить час із дітьми, створюючи глибокий і водночас близький кожному образ справжнього родинного щастя.

Також обов’язково послухайте ці треки:

RODZYNKA - "Моменти"

GEREGA - "Дарма"

Ziferblat і Tember Blanche - "Дотепер і назавжди"

Сергій Лазановський - "Настя"

WELLBOY - "Прийшов"

CKAYA - "Забувай"

Angela - "Замітає зима"