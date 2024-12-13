Новая украинская музыка: 25 песен, которые надо успеть послушать в декабре

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - "Якби"

Ода безграничной любви, которая заставляет нас стремиться стать всем для другого человека. Песня о том, как любовь способна преображать человека, делать его сильным, нежным и самоотверженным одновременно. Даже если придется оставить за спиной все знакомое, даже само "небо", ради любви - это всегда будет того стоить.

Маша Кондратенко & Ирина Билык - "Дівчинка"

Украинский римейк легендарной песни. Метч двух поколений, женской силы и нежности. Ода любви и преданности, которые никогда не теряют своей актуальности

Анна Тринчер - "Треш"

Откровенная история о любви, которая превращается в борьбу, о боли, которая становится обыденностью, и о нелегком выборе - остаться в ядовитых отношениях или выбрать себя.

KOLA & Bulvar LU - "Дотикам"

Этот фит - о двух влюбленных сердцах, которые так и не смогли по-настоящему объединиться навсегда. Песня о тех моментах, когда мечты сильнее реальности, а чувства остаются в мыслях и памяти.

Kalush Orchestra feat. Харфанг - "Дівчата"

Музыкальный манифест, посвященный уникальности каждой девушки и поиску той, что способна зажечь сердце. Трек рассказывает историю о разнообразии женской красоты, характеров и душ, затрагивая тему сложного пути к настоящей любви.

YAKTAK и NICHKA - "Тихо плакала"

Этот трек, говорят артисты, о разбитом сердце и боли, которую оставляет любовь после разлуки. Песня будто показывает кадры из жизни девушки, которая стоит в метро, слушает музыку и плачет, потому что все напоминает ей о том, кого она любила. Слезы капают на пальто, а она повторяет себе, как мантру: "Серце, не боли". Это история об одиночестве, о попытке отпустить человека, которого все еще любишь. О человеке, "без обіймів якої, ти наче без дому”. Композиция как будто звучит от имени тех, кто хоть раз переживал подобное.

KAZKA & BLOCKBABY - "Під дощем"

Трек о силе любви, которая вызывает желание жить и вдохновляться. Ведь у многих был в жизни момент, когда ты или опустошен, или тебя накрывает различными негативными эмоциями, что символизирует дождь в этой песне, и именно любовь дает тебе сил двигаться дальше и наполняет твою душу теплом.

Павел Зибров и Гарик Кричевский - "Вірні друзі"

Эта песня - напоминание о ценности человеческих связей и важности сохранять искренность в нашем быстром мире. Настоящий тост за дружбу, которая способна преодолевать годы и расстояния.

Lama - "Тішу"

В каждой ноте, каждом слове новой песни Натальи Дзенькив звучит откровенность, которая касается самых глубоких уголков сердца. Эта композиция является посланием, завернутым в эмоции - оно путешествует сквозь время и пространство, чтобы напомнить о силе чувств, которые никогда не угасают. Это письмо рассказывает историю каждой украинки, которая ждет, надеется, ищет тепло в воспоминаниях и мечтает о возвращении света в свою жизнь.

Артем Кондратюк - "Скажи, мам"

Композиция была написана под влиянием настоящей истории 22-летнего военнопленного, который провел два года в плену, подвергаясь пыткам и издевательствам. Именно история молодого парня, который после ужасных испытаний и потери речи снова смог заговорить, вдохновила финалиста "Голосу країни" на создание этой песни.

Николай Серга - "БЕЗ ЗСУ PZDC"

Эта важная композиция посвящена украинским воинам: каждому, кто сделал свой выбор в пользу защиты родной земли; кто ежедневно рискует жизнью, уничтожая врага на передовой.

"Самая грязная работа за теми всегда, кто ее не боится и идет напрямую", - комментирует артист.

Shmiska - "DVD"

Песня о травматической любви и предательстве.

HOHLAN - "Епілог"

История о любви, которая начинается, растет и завершается, как книга, которая стала для артиста "итогом непростого периода в творчестве и жизни".

"Это моя исповедь, и я уверен, что многие найдут в ней что-то близкое", - говорит певец.

SWOIIA - "Так кльово"

Это композиция о настоящей любви, которая остается неизменной даже в новых реалиях. В песне звучит ключевой месседж: не имеет значения, где ты. Если есть настоящие чувства, они способны преодолеть любые испытания.

YULIA NELSON - "Girl Power"

Посвящение женщинам, которые выбирают себя, не боятся действовать, но и не проявляют инициативу и не заполняют собой все пространство. По словам Юлии, песня может быть терапией для женщин и отвечать на их вопросы, чтобы во время прослушивания каждая из них помнила, что она достойна и достойна лучшего.

YALLA - "Останній онлайн"

Аудиовизуальное путешествие в жизнь девушки и мир, где наши отношения, в основном, переместились в онлайн, а пребывание любимого в сети становится одним из важнейших вещей.

ALBINA - "Унікальна"

Десятилетняя певица только появилась на музыкальном небосклоне, но уже влюбляет в себя детей и взрослых и постоянно выступает на различных музыкальных конкурсах. Автор песни, кстати, известный украинский певец, хореограф и постановщик, бывший участник группы Rumberos Олег Серафин (SERAFYN).

Максим Бородин - "Одна"

Артист сочетает в новой песне искренность отношений с любимым человеком и тепло, которое приносит время с детьми, создавая глубокий и одновременно близкий каждому образ настоящего семейного счастья.

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