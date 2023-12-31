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Юрист пояснив, чи дійсно тепер не можна перереєструвати авто без ТЦК

Що робити, якщо не спрацьовує перереєстрація авто онлайн (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Процедура перереєстрації авто доступна для водіїв онлайн в електронному кабінеті або на порталі "Дія". Але останнім часом все більше українців стикаються із тим, що їм відмовляють у послузі, тому що власник не пройшов перевірку особи по поліцейській базі.

Про те, чи дійсно уже не можна перереєструвати авто без ТЦК, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна в YouTube.

Чи діють вже обмеження на перереєстрацію авто

"Про те, що неможливо продати авто без ТЦК, було відомо ще декілька тижнів тому. Правда, це явище не було масовим і застосовувалося у зв'язку з так званим розшуком "ухилянтів". Та після опублікування нового законопроєкту про мобілізацію, функція продажу авто в "Дії" зависла", - говорить адвокат.

За його словами, тепер автомобіль можна продати лише старим методом: приїхати до сервісного центру та переоформити.

"Один із моїх підписників вирішив переоформити авто і зробити це в "Дії". У телефоні він побачив "Заяву відхилено сервісним центром МВС через підписання документа реєстрації. Документ не пройшов перевірку за базою "особи в розшуку ІПНП". Затвердження реєстраційної заяви неможливе", - розповідає Сімутін.

Додамо, що ІПНП - це Інформаційний портал Національної поліції, тобто "АРМОР".

"Також ще один підписник у чаті написав, що послуга реєстрації авто в "Дії" не працює. Щоб не бути голослівним, я вирішив перевірити на своєму авто - мені система дала відповідь "Спробуйте ще раз" - каже юрист.

У разі виникнення такої ситуації, переоформити авто можна тільки у сервісному центрі. При цьому юрист зауважує, що перереєстрація авто через "Дію" працює зараз, якщо військовозобов'язаний не перебуває в базі поліції.

"Та щось мені підказує, що це питання часу декількох тижнів", - говорить Сімутін.

Також він наголосив, що дорученням у цьому випадку також не вийде скористатись. Той, хто купуватиме автомобіль, не зможе його переоформити на себе.

"Мушу констатувати, що це антиконституційний спосіб, адже фактично нас позбавляють можливості розпоряджатися своєю власністю", - додає адвокат.

 

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ТЦК