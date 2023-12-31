Юрист объяснил, действительно ли теперь нельзя перерегистрировать авто без ТЦК

Действуют ли уже ограничения на перерегистрацию авто

"О том, что невозможно продать авто без ТЦК, было известно еще несколько недель назад. Правда, это явление не было массовым и применялось в связи с так называемым розыском "уклонистов". Но после опубликования нового законопроекта о мобилизации, функция продажи авто в "Дії" зависла", - говорит адвокат.

По его словам, теперь автомобиль можно продать только по старому методу: приехать в сервисный центр и переоформить.

"Один из моих подписчиков решил переоформить авто и сделать это в "Дії". В телефоне он увидел "Заявление отклонено сервисным центром МВД из-за подписания документа регистрации. Документ не прошел проверку по базе "лица в розыске ИННП". Утверждение регистрационного заявления невозможно", - рассказывает Симутин.

Добавим, что ИННП - это Информационный портал Национальной полиции, то есть "АРМОР".

"Также еще один подписчик в чате написал, что услуга регистрации авто в "Дії" не работает. Чтобы не быть голословным, я решил проверить на своем авто - мне система дала ответ "Попробуйте еще раз" - говорит юрист.

В случае возникновения такой ситуации переоформить авто можно только в сервисном центре. При этом юрист отмечает, что перерегистрация авто через "Дія" работает сейчас, если военнообязанный не находится в базе полиции.

"Но что-то мне подсказывает, что это вопрос времени нескольких недель", - говорит Симутин.

Также он подчеркнул, что поручением в этом случае также не получится воспользоваться. Тот, кто будет покупать автомобиль, не сможет его переоформить на себя.

"Должен констатировать, что это антиконституционный способ, ведь фактически нас лишают возможности распоряжаться своей собственностью", - добавляет адвокат.