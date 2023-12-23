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"Нова пошта" зробила важливу заяву перед Різдвом і Новим роком

Субота 23 грудня 2023 09:50
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"Нова пошта" зробила важливу заяву перед Різдвом і Новим роком Фото: Як працює Нова пошта на Різдво (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нова пошта опублікувала індивідуальний графік роботи на свята.

Як вона буде працювати на Різдво та Новий рік, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з повідомленням на прес-службу компанії.

Як буде працювати Нова пошта на новорічні свята

Так, згідно інформації прес-служби компанії, відділення "Нової Пошти" та кур’єрська доставка працюватимуть у штатному режимі з 25 грудня до 30 грудня включно.

Таким чином, кожен охочий зможе скористатися послугами пошти ц Різдво 25 грудня.

31 грудня (неділя) робота відділень "Нової Пошти" буде здійснюватися за графіком з 9:00 до 17:00.

1 січня 2024 року (понеділок) - вихідний день. Тому відділення та кур’єрська доставка працювати не будуть взагалі.

З 2 січня відділення "Нової Пошти" працюватимуть у звичайному графіку роботи.

Але деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення ви можете по цьому посиланню.

Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.

Читайте також, як буде працювати Укрпошта на новорічні свята.

Раніше ми писали, як надіслати посилку Новою поштою безкоштовно.

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