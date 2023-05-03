"Нова пошта" зробила важливу заяву про доставку товарів у Європу: що відомо

"Нова пошта" відновила відправлення продуктів у країни ЄС. Це стало можливим після того, як уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів.
Більше деталей про те, які продукти можна відправляти в країни Європейського Союзу "Новою поштою" - в матеріалі Styler.
Що змінилося
Оновлений перелік харчів, які можна відправляти за кордон, тепер виглядає так:
шоколад та шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники,
жувальні гумки,
хрусткі хлібці, сухарі та грінки,
готові соуси, кетчупи, гірчицю,
консерви з риби або рибної ікри (за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання).
Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон - до 10 кг.
Що не можна відправляти
Заборонено відправляти в країни ЄС через "Нову пошту" наступні види товарів:
м'ясо, продукти тваринного походження
продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму
молочні та кисломолочні продукти (в тому числі консерви зі згущеним молоком)
фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в'ялені, засушені, консервовані тощо)