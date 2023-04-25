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Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію переказами через "Укрпошту"

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Вівторок 25 квітня 2023 16:02
Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію переказами через "Укрпошту" Фото: Гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські переселенці за кордоном зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

"Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ "Укрпошта" здійснювати переказ коштів у країну перебування)", - додали в уряді.

Нагадаємо, що українці можуть онлайн подати заявку на перерахунок пенсії. Це можна зробити на порталі "Дія".

Українці також можуть оформити пенсію онлайн на порталі Пенсійного фонду.

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укрпошта Пенсії
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