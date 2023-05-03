"Новая почта" сделала важное заявление о доставке товаров в Европу: что известно

"Новая почта" возобновила отправку продуктов в страны ЕС. Это стало возможным после того, как правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.
Больше деталей о том, какие продукты можно отправлять в страны Европейского Союза "Новой почтой" - в материале Styler.
Обновленный перечень продуктов, которые можно отправлять за границу, теперь выглядит так:
Общий вес продуктов, разрешенный таможенными службами до отправки за границу - до 10 кг.
Запрещено отправлять в страны ЕС через "Новую почту" следующие виды товаров:
Полный список товаров и грузов, которые разрешено или запрещено отправлять в составе международных посылок, смотрите ниже.
Ранее мы писали о том, что "Новая почта" запустила новый формат отделений - вот первые фото.
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