Нова пошта знизила тарифи: за що українці платитимуть менше на 25%

Скільки коштує доставка з Франції

Акційний тариф -25% на доставку діятиме до кінця року та залежить від ваги відправлення:

посилки до 0,5 кг - 3,75 доларів замість 5 доларів

посилки до 1 кг - 6,75 доларів замість 9 доларів

посилки до 2 кг - 7,88 доларів замість 10,5 доларів

Розрахувати повну вартість можна самостійно через онлайн-калькулятор на сайті NP Shopping.

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Додамо, що найчастіше у французьких онлайн-магазинах українці замовляють одяг, взуття, дитячі товари та косметику.

Найпопулярнішими магазинами є Bonprix, La Redoute, Vinted, Amazon та Farfetch. Серед мас-маркету також українці купують на сайтах Sisley, Etam, Naf Naf, Kookai, Biotherm, Vichy, Avene.

Термін доставки складає від восьми робочих днів.

Як оформити доставку замовлень із магазинів Франції за новими цінами

Для початку треба зареєструватися у сервісі НП Шопінг. В особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу.

Далі обираєте інтернет-магазин, замовляєте товар онлайн, а у графі доставка вказуєте отриману адресу через сервіс НП Шопінг.

Після замовлення в особистому кабінеті НП Шопінг варто зареєструвати трекінг-номер, який ви отримали в інтернет-магазині.

І насамкінець ви обираєте доставку у відділення, поштомат або кур‘єром Нової пошти.

Важливо звернути увагу! Якщо сумарна вартість товарів посилки складає до 150 євро - ви не сплачуєте додаткових податків. Якщо сумарна вартість товарів перевищує 150 євро - сплачуєте мито в розмірі 10% від суми, яка перевищує 150 євро + ПДВ в розмірі 20% від суми, що перевищує 150 євро з додаванням мита. Додатково сплачується 3% за митно-брокерські послуги НП Глобал.