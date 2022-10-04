Новая почта снизила тарифы: за что украинцы будут платить меньше на 25%

Новая почта снизила тариф на популярную услугу. Теперь украинцы через сервис НП Шопинг могут покупать любые товары в интернет-магазинах Франции и заказывать доставку в Украину по сниженным ценам.
Какие цены теперь на доставку из Франции, в каких магазинах покупать товар и как оформить услугу - читайте в материале Styler.
Акционный тариф -25% на доставку будет действовать до конца года и зависит от веса отправки:
Рассчитать полную стоимость можно самостоятельно через онлайн-калькулятор на сайте NP Shopping.
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Добавим, что чаще всего во французских онлайн-магазинах украинцы заказывают одежду, обувь, детские товары и косметику.
Самыми популярными магазинами являются Bonprix, La Redoute, Vinted, Amazon и Farfetch. Среди масс-маркета украинцы также покупают на сайтах Sisley, Etam, Naf Naf, Kookai, Biotherm, Vichy, Avene.
Срок доставки составляет от восьми рабочих дней.
Для начала нужно зарегистрироваться в сервисе НП Шоппинг. В личном кабинете вы получите адрес для шопинга.
Далее выбираете интернет магазин, заказываете товар онлайн, а в графе доставка указываете полученный адрес через сервис НП Шопинг.
После заказа в личном кабинете НП Шопинг следует зарегистрировать треккинг-номер, который вы получили в интернет-магазине.
И наконец вы выбираете доставку в отделение, почтомат или курьером Новой почты.
Важно обратить внимание! Если суммарная стоимость товаров посылки составляет до 150 евро - вы не платите дополнительные налоги. Если суммарная стоимость товаров превышает 150 евро - платите пошлину в размере 10% от суммы, превышающей 150 евро + НДС в размере 20% от суммы, превышающей 150 евро с добавлением пошлины. Дополнительно оплачивается 3% за таможенно-брокерские услуги НП Глобал.
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