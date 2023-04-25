"Нова пошта" запустила новий формат відділень. З’явилися перші фото

Що відомо про нові відділення "Нової пошти"

Модульне мобільне відділення має площу 68 кв. м та складається із 4 модулів: клієнтська зона із примірочною, складське приміщення для зберігання посилок, тераса із поштоматом та крита зона для завантаження/розвантаження машин.

Також відділення оснащене приладами для обігріву й автоматичними розсувними дверима для комфорту клієнтів та працівників.

Таке мобільне відділення дозволяє швидко відновлювати мережу пошти та надавати усі послуги на деокупованих територіях або там, де стаціонарні будівлі зазнали сильних руйнувань.

На встановлення та запуск модульного мобільного відділення, кажуть у компанії, потрібно 1-2 дні.

Нові поштові відділення виглядатимуть саме так (фото: прес-служба "Нової пошти")

Де вже встановлено інноваційне відділення

Перше модульне мобільне відділення вже розпочало роботу у місті Великий Бурлук у деокупованій Харківській області.

Воно працює з 11:00 до 16:00 кожного дня окрім неділі.

Клієнти у ньому можуть відправляти посилки до 10 кг. Щодня через нього видають та приймають близько 500 посилок.

Конкретно це відділення складається із таких розбірних модулів:

тераса площею 19 кв. м, де розміститься поштомат

зона обслуговування клієнтів (тут розташовані два робочих місця оператора, примірочна та стіл для огляду посилок, а також для комфорту співробітників модуль обладнаний автономним санвузлом та умивальником)

складська зона, де знаходяться стелажі з посилками та пакувальними матеріалами (другий і третій модуль разом складають основну будівлю та мають площу 40 кв. м)

зона для завантаження та вивантаження машин із посилками, яка має дах для захисту від опадів.

Перше інноваційне поштове відділення вже працює у місті Великий Бурлук (фото: прес-служба "Нової пошти")

У планах "Нової пошти" цього року виготовити та встановити 20 інноваційних мобільних відділень.