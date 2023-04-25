"Нова пошта" запустила новий формат відділень. З’явилися перші фото

"Нова пошта" запустила новий формат відділення, яке спростить обслуговування тисяч клієнтів в Україні.
Як виглядають ці відділення, де вони з’являться перш за все і у чому їхня "фішка" - читайте і дивіться у матеріалі Styler.
Модульне мобільне відділення має площу 68 кв. м та складається із 4 модулів: клієнтська зона із примірочною, складське приміщення для зберігання посилок, тераса із поштоматом та крита зона для завантаження/розвантаження машин.
Також відділення оснащене приладами для обігріву й автоматичними розсувними дверима для комфорту клієнтів та працівників.
Таке мобільне відділення дозволяє швидко відновлювати мережу пошти та надавати усі послуги на деокупованих територіях або там, де стаціонарні будівлі зазнали сильних руйнувань.
На встановлення та запуск модульного мобільного відділення, кажуть у компанії, потрібно 1-2 дні.
Нові поштові відділення виглядатимуть саме так (фото: прес-служба "Нової пошти")
Перше модульне мобільне відділення вже розпочало роботу у місті Великий Бурлук у деокупованій Харківській області.
Воно працює з 11:00 до 16:00 кожного дня окрім неділі.
Клієнти у ньому можуть відправляти посилки до 10 кг. Щодня через нього видають та приймають близько 500 посилок.
Конкретно це відділення складається із таких розбірних модулів:
У планах "Нової пошти" цього року виготовити та встановити 20 інноваційних мобільних відділень.
Раніше ми писали, що "Нова Пошта" призупинила відправку харчових продуктів до ЄС.