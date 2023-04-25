"Новая почта" запустила новый формат отделений. Появились первые фото

"Новая почта" запустила новый формат отделения, которое упростит обслуживание тысяч клиентов в Украине.
Как выглядят эти отделения, где они появятся прежде всего и в чем их "фишка" - читайте и смотрите в материале Styler.
Модульное мобильное отделение имеет площадь 68 кв. м и состоит из 4 модулей: клиентская зона с примерочной, складское помещение для хранения посылок, терраса с почтоматом и крытая зона для погрузки/разгрузки машин.
Также отделение оснащено приборами для обогрева и автоматическими раздвижными дверями для комфорта клиентов и работников.
Такое мобильное отделение позволяет быстро восстанавливать сеть почты и предоставлять все услуги на деоккупированных территориях или там, где стационарные здания потерпели сильные разрушения.
На установку и запуск модульного мобильного отделения, говорят в компании, нужно 1-2 дня.
Новые почтовые отделения будут выглядеть именно так (фото: пресс-служба "Новой почты")
Первое модульное мобильное отделение уже приступило к работе в городе Великий Бурлук в деоккупированной Харьковской области.
Оно работает с 11:00 до 16:00 каждый день, кроме воскресенья.
Клиенты в нем могут отправлять посылки до 10 кг. Ежедневно через него выдается и принимается около 500 посылок.
Именно это отделение состоит из следующих разборных модулей:
В планах "Новой почты" в текущем году изготовить и установить 20 инновационных мобильных отделений.
Ранее мы писали, что "Новая Почта" приостановила отправку пищевых продуктов в ЕС.